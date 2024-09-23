"Вундерваффе" времен "Бури в пустыне": россияне придумали, как улучшить свои старые танки, чем это опасно

Это может создать проблемы для украинской армии

Российские войска стали рассматривать возможность установки 160-миллиметровых минометов на шасси танков Т-54/55. Это может привести к тому, что это создаст новые проблемы для сил обороны.

Об этом в Телеграмме сообщил военный обозреватель Игаль Левин. Он ссылается на польского OSINT-исследователя JR2.

Левин отмечает, что первыми такое решение применили иракцы еще до операции "Буря в пустыне". Потому боеприпасов для него достаточно как в Иране, так и в КНДР.

Дальность 160-миллиметрового миномета составляет 8 километров, установка его на самоходное шасси позволит этому тяжелому оружию приобрести дополнительную мобильность. Разумеется, такие "самоходки" будут уязвимы для FPV-дронов, однако создадут новые проблемы для Сил обороны Украины.

Отметим, что разработка 160-мм миномета началась в начале 1942 года в НИИ Наркомата вооружений под руководством Г. Д. Ширенина. С 31 декабря 1942 г. работы возглавил И. Г. Теверовский. В 1943 году на Урале был изготовлен опытный образец 160-мм миномета, получивший индекс МТ-13, в его изготовлении принимал участие главный инженер Л. Г. Шершень.

Разработка получила одобрение И. В. Сталина и была принята на вооружение 17 января 1944 г. под названием "160-мм миномет образца 1943 года". 22 января 1944 г. приказом Наркомата вооружений производство миномета началось на Тульском машиностроительном заводе № 535 и к концу года было изготовлено 593 миномета. Всего с 1944 года по август 1947 года было изготовлено 1557 минометов МТ-13 трех основных модификаций.

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