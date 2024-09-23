У Росії школярі підпалили гвинтокрил Мі-8: що відомо (фото, відео)

Підлітків вже затримали

У російському Омську затримали двох підлітків за підозрою у підпалі військового гвинтокрила Мі-8 на місцевій авіабазі. Обидвом затриманим виповнилось по 16 років.

Як повідомляють російські Telegram-канали, підлітки пробрались на територію місцевої авіаційної бази, після чого кинули пляшку з запалювальною сумішшю в гвинтокрил Мі-8 і втекли з місця події.

В результаті була пошкоджена кабіна пілоту гвинтокрила, про що свідчить відповідне фото. Однак, скоро палії були затримані. На допиті вони зізнались, що за цю справу їм обіцяли близько 20 тисяч доларів, але гроші вони так і не отримали.

Тим часом в російських Z-каналах почала ширитися інформація про те, що гвинтокрил був нібито "списаний". Жодних інших підтверджень цьому наразі невідомо.

Затриманих звуть Роман і Антон. Під час допиту вони розповіли, що отримали завдання підпалити гвинтокрил через месенджер Телеграм. Один з них підпалив гвинтокрил, а інший знімав процес на камеру мобільного телефону.

Долю затриманих буде вирішувати суд: їм може загрожувати тривалий термін покарання за ґратами.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нещодавно з’явились нові фото з космодрому "Плесецьк" в Архангельській області Росії де на одному зі стартових майданчиків виявили величезну вирву та сліди пожежі. Повідомляється, що там, ймовірно, вибухнула міжконтинентальна балістична ракета РС-28 "Сармат".