Горить трава? У Росії після атаки дронами стався вибух і пожежа, влада вже виправдалася (фото)

Руйнування та постраждалих нібито немає

У ніч проти 22 вересня в Ростовській області Росії прогриміли вибухи після атаки дронів. В результаті в Міллерівському районі сталася пожежа.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє губернатор Ростовської області Василь Голубєв. Також фотографії та відео з місця події почали з’являтися у місцевих пабликах.

Згідно з заявами Голубєва, в районі, де сталася пожежа, було нібито збито безпілотника. Він зазначає, що це сталося близько другої години ночі.

"Через падіння уламків у полі спалахнула суха рослинність. До місця ландшафтної пожежі виїхали чергово-рятувальні підрозділи", — йдеться у повідомленні губернатора.

Водночас він прозвітував, що "руйнувань та постраждалих немає".

У соцмережах пишуть, що потужний вибух пролунав "на Артемі, ХБК (Бавовняний комбінат у місті Шахти), у сусідній Кіріївці".

Повідомляють також, що пожежа могла бути в районі Шахтинської електропідстанції.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч на 21 серпня в Росії було завдано удару по одному з найбільших складів зберігання боєприпасів росіян "Тихорецьк" у Краснодарському краї та ще один поблизу Жовтневого Тверської області.