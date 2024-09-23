В России школьники подожгли вертолет Ми-8: что известно (фото, видео)
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Подростков уже задержали
В российском Омске задержали двух подростков по подозрению в поджоге военного вертолета Ми-8 на местной авиабазе. Обоим задержанным исполнилось по 16 лет.
Как сообщают российские Telegram-каналы, подростки пробрались на территорию местной авиационной базы, после чего бросили бутылку с зажигательной смесью в вертолет Ми-8 и скрылись с места происшествия.
В результате была повреждена кабина пилота вертолета, о чем свидетельствует соответствующее фото. Однако вскоре поджигатели были задержаны. На допросе они признались, что за это дело им обещали около 20 тысяч долларов, но они так и не получили.
Между тем в российских Z-каналах начала распространяться информация о том, что вертолет был якобы "списан". Никаких других подтверждений этому неизвестно.
Задержанных зовут Роман и Антон. Во время допроса они рассказали, что получили задание поджечь вертолет через мессенджер Телеграмм. Один из них поджег вертолет, а другой снимал процесс на камеру мобильного телефона.
Судьбу задержанных будет решать суд: им может грозить длительный срок наказания за решеткой.
Напомним, ранее мы сообщали, что недавно появились новые фото с космодрома "Плесецк" в Архангельской области России, где на одной из стартовых площадок обнаружили огромную воронку и следы пожара. Сообщается, что там, вероятно, разразилась межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 "Сармат".