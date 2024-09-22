Вибух ядерної ракети "Сармат" в Росії: опубліковані нові детальні фото з космодрому

Це вже не перший подібний випадок

З'явилися нові фото з космодрому "Плесецьк" в Архангельській області Росії де на одному зі стартових майданчиків виявили величезну вирву та сліди пожежі. На супутникових знімках детально видно наслідки ймовірного вибуху міжконтинентальної балістичної ракети РС-28 "Сармат".

Кадри опублікувало Радіо Свобода. Там нагадали, що OSINT-аналітик @MeNMyRC1 у соціальній мережі X повідомив, що ракета "Сармат" нібито вибухнула в шахті під час випробувань 20 або 21 вересня..

За даними аналітика, вибух фактично знищив інфраструктуру стартового майданчика "Ювілейний". Експерт зазначає, що вибухнути могло рідке ракетне паливо в процесі заправки.

"Ракета здетонувала в шахті, залишивши величезний кратер і знищивши полігон. "Сармат" — це ракета на рідкому паливі, тому ця аварія могла статися окремо від фактичного запуску", — написав він.

Він також підкреслив, що це вже четверте невдале випробування ракети "Сармат". Міноборони РФ раніше стверджувало, що єдиний успішний запуск ракети з космодрому "Плесецьк" стався 20 квітня 2022 року. Попри це президент Росії Володимир Путін у лютому 2024 року заявив, що МБР "Сармат" вже поставлена у війська.

Космодром "Плесецьк" на мапі

Космодром "Плесецьк" на мапі

Нагадаємо, нещодавно американські дослідники виявили потенційне місце розташування нової російської крилатої ракети з ядерним двигуном "Буревісник" (за кодом НАТО SSC-X-9 Skyfall) у Вологодській області, за 475 км на північ від Москви. Аналіз супутникових знімків показав будівництво дев'яти горизонтальних стартових майданчиків, захищених високими насипами, поруч із комплексом для зберігання ядерних боєголовок.