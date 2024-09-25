Більше не швачка: у Стрєлкова-Гіркіна в колонії з’явилася нова робота

До кінця поточного року засуджений вже має намір просити про заміну залишку строку на виправні роботи

Ігор Стрєлков-Гіркін, який сидить у російській колонії за статтею за екстремізм, змінить роботу з тюремних кравців на електрики. Він займався пошиттям форми для російських військ, які воюють проти України, а зараз він навчається на електрика і працює обмітником у швейному цеху.

Інформація про це з’явилася у пабліку Mash. Зазначається, що про нову роботу Стрєлкова розповів його адвокат.

За його словами, Стрєлков не просив переводити його на таку роботу, проте й не відмовився її виконувати.

"Ймовірно, у найближчому майбутньому Гіркін обслуговуватиме швейні машини, ковальське обладнання та токарні верстати. Так, наприклад, роблять у нижньотагільській ВК-13", — йдеться у матеріалі.

Також адвокат засудженого додав, що сам Стрєлков до кінця поточного року має намір просити про заміну залишку терміну на виправні роботи.

Хто такий Ігор Стрєлков-Гіркін

Це колишній полковник ФСБ, відставний офіцер російської армії, колишній міністр оборони самопроголошеної "ДНР", а також військовий злочинець.

У лютому 2014 року він прибув до Криму разом із групою озброєних бойовиків і вони силою зганяли депутатів до зали, щоб ті голосували за проведення так званого референдуму.

З початком повномасштабної війни в Україні, Гіркін-Стрєлков почав критикувати російське керівництво. Він визнавав перевагу української армії та заявляв, що російська армія вже програла Україні. Щобільше, Гіркін пророкував ганебне падіння з трону самому президенту РФ Володимиру Путіну. Він також казав, що Путіну, якщо він виживе, доведеться відповідати за свої злочини у міжнародному суді.

Стрєлкова затримали 21 липня 2023 року у справі про "Екстремізм". Того ж дня його відправили до СІЗО. Затримання Гіркіна в Росії підняло хвилю іронії в мережі. Росіяни не надто засмучені, а в мережі вже з’явилися фотожаби на цю тему.

18 січня 2024 року прокуратура призначила йому 4 роки та 11 місяців колонії. Ігоря Гіркіна вимагають закликати винним за статтею про заклики до здійснення екстремістської діяльності в Інтернеті. Пізніше стало відомо, що Московський міський суд РФ засудив Стрєлкова до 4 років колонії загального режиму.

Також зазначимо, що в Нідерландах восени 2022 року Гіркіна та ще кількох людей засудили до довічного ув’язнення у справі про аварію літака рейсу MH17 у 2014 році.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Гіркін звертався до військкомату з проханням, щоб його відправили на війну в Україні. Стало відомо, яку відповідь він отримав.