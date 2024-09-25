Больше не швея: у Стрелкова-Гиркина в колонии появилась новая работа

К концу текущего года осужденный уже собирается просить о замене остатка срока на исправительные работы

Игорь Стрелков-Гиркин, который сидит в российской колонии по статье за экстремизм, сменит работу из тюремных портных в электрики. Он занимался пошивом формы для российских войск, которые воюют против Украины, а сейчас он учится на электрика и работает обмётчиком в швейном цеху.

Информация об этом появилась в паблике Mash. Отмечается, что о новой работе Стрелкова рассказал его адвокат.

По его словам, Стрелков не просил переводить его на такую работу, однако и не отказался ее выполнять.

"Вероятно, в ближайшем будущем Гиркин будет обслуживать швейные машины, кузнечное оборудование и токарные станки. Так, например, делают в нижнетагильской ИК-13", — говорится в материале.

Также адвокат осужденного добавил, что сам Стрелков к концу текущего года собирается просить о замене остатка срока на исправительные работы.

Кто такой Игорь Стрелков-Гиркин

Это бывший полковник ФСБ, отставной офицер российской армии, бывший министр обороны самопровозглашенной "ДНР", а также военный преступник.

В феврале 2014 года он прибыл в Крым вместе с группой вооруженных боевиков и они силой сгоняли депутатов в зал, чтобы те голосовали за проведение так называемого референдума.

С началом полномасштабной войны в Украине, Гиркин-Стрелков принялся критиковать российское руководство. Он признавал превосходство украинской армии и заявлял, что российская армия уже проиграла Украине. Более того, Гиркин предрекал позорное падение с трона самому президенту РФ Владимиру Путину. Он также говорил, что Путину, если он выживет, придется отвечать за свои преступления в международном суде.

Стрелкова задержали 21 июля 2023 года по делу об "Экстремизме". В тот же день его отправили в СИЗО. Задержание Гиркина в России подняло волну иронии в сети. Россияне не слишком расстроены, а в сети уже появились фотожабы на эту тему.

18 января 2024 года прокуратура назначила ему 4 года и 11 месяцев колонии. Игоря Гиркина требуют призвать виновным по статье о призывах к осуществлению экстремистской деятельности в Интернете. Позже стало известно, что Московский городской суд РФ приговорил Стрелкова 4 годам колонии общего режима.

Также отметим, что в Нидерландах осенью 2022 года Гиркина и еще нескольких человек приговорили к пожизненному заключению по делу о крушении самолете рейса MH17 в 2014 году.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Гиркин обращался в военкомат с просьбой, чтобы его отправили на войну в Украине. Стало известно, какой ответ он получил.