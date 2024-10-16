Головний рабин дав українцям пораду: "Навчіться "жити під водою"

Єдність та патріотизм допомогли Україні вистояти на початку вторгнення РФ

Головний рабин України Моше Реувен Асман поділився своїми спостереженнями щодо схожості та відмінностей між Україною та Ізраїлем у контексті мобілізації суспільства під час війни. Крім того, він дав важливу пораду українцям, а саме "навчитися жити "під водою", тобто навчитися жити в екстремальних умовах, але вести нормальне та звичайне життя.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню "Телеграф". Про подібність російської та нацистської пропаганди, єврейські погроми у РФ, "гарних росіян" та схожість України з Ізраїлем, читайте в першій частині: Росіяни ненавидять українців, як нацисти євреїв

"Україна схожа з Ізраїлем, тому що більша частина її кордону оточена ворогом, як і в Ізраїлі. Але різниця в чому? 7 жовтня (2023 року, коли угрупування ХАМАС атакувало Ізраїль, — прим. ред.) я бачив своїми очами, як десятки тисяч людей приїжджали до Ізраїлю. Це були не солдати: люди працювали, відпочивали в різних країнах світу, але вони прилетіли. Прямо в аеропорту Бен-Гуріона вони вдягали армійську форму і одразу їхали куди було треба. Більшість ізраїльтян розуміє, що вони повинні захищати Батьківщину. Якщо не вони, то хто?" — мовив рабин.

Він зауважив, що так само було і в Україні на початку повномасштабного вторгнення. На думку рабина, саме це допомогло Україні встояти.

"Зараз люди менше хочуть йти до війська, але я вважаю, що кожна людина і Україна повинні навчитися жити "під водою". Тобто навчитися жити в екстремальних умовах, але вести нормальне, звичайне життя. Ізраїль так живе, але за хвилину може змінитися ситуація і в один момент людина перетворюється з цивільної на військову", — зауважив Моше Реувен Асман.

Ключовим фактором успішної мобілізації в Ізраїлі рабин вважає патріотизм та глибоке розуміння загрози існуванню держави. Він підкреслив, що для перемоги у війні важлива не лише зброя, але й моральна сила та патріотизм народу. На його думку, ці фактори є критично важливими і для України в її протистоянні з "сильним і підступним ворогом".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві попрощалися із сином Головного рабина України. Матьягу (Антон) Самборський загинув на фронті, боронячи Україну.