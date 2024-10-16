Для Путіна в усьому винні українці? Головний рабин викрив брехню кремлівської пропаганди

Українці для Путіна стали тим, чим 90 років тому євреї були для Гітлера

Кремль зміг нав’язати своїм громадянам і світу наратив про начебто "нацизм" українців, через підконтрольні ЗМІ поширюючи 100-відсоткову брехню про Україну. Цим невизнаний на Заході президент РФ Володимир Путін схожий на фашистського диктатора Адольфа Гітлера, який за часів Другої світової війни поширював брехню про євреїв.

Про це головний рабин України Моше Реувен Асман розповів в інтерв'ю сайту "Телеграф": "Росіяни ненавидять українців, як нацисти євреїв: головний рабин України про Путіна, мобілізацію і табу на російську мову".

— Чим більша брехня, тим більше люди в неї вірять. З перших днів [повномасштабної] війни, коли я побачив що російські війська творять в Україні, то я зрозумів, що обов'язково маю донести всьому світу правду про те, що тут відбувається. Та брехня, яка була в російських ЗМІ, це не на 90% брехня, а брехня на всі сто відсотків, — каже головний рабин.

Він розповів, що спілкувався з людьми, які перебували під впливом російської пропаганди.

— Я їм пояснював все, а потім питав: "Ну ти все зрозумів?" Відповідь була, що зрозумів, а через п’ять хвилин людина знову починає говорити російські наративи. Тобто це якийсь вплив на підсвідомість, — вважає Моше Асман.

На його думку, російська пропаганда близька до нацистської.

— Якщо подивитися наративи нацистської пропаганди, то я думаю, вони просто скопійовані [з нацистської Німеччини]. Вони "встають з колін", їх всі ображають… Я дивився визначення "нацизму" та "фашизму" і там те ж саме було: нас всі ображають. І німці в Чехословаччині, Польщі, просять "врятувати" їх. І те ж саме тут, — каже керівник Всеукраїнського конгресу юдейських хасидських релігійних громад.

Він наголосив, що російська пропаганда чомусь вирішила, що тільки росіяни — переможці у Другій світовій війні і вони можуть сказати — хто фашист, а хто ні.

— А якщо вони кажуть про когось, що він — фашист, значить, вони знеособлюють цю людину. І фашиста можна вбити, танком задавити його і його сім'ю. І вони вже кажуть, що не тільки українці — фашисти, а й європейці фашисти, американці. І список можна продовжувати, бо вони самі вирішують кого робити фашистами. Я бачив, що це дуже небезпечний прецедент і вирішив, що треба боротися проти цього зла.

Відповідаючи на запитання, чи стали українці для Путіна тим, чим євреї були для Гітлера з маніакальним переслідуванням цілого народу, Моше Асман погодився:

— Я думаю, в цьому щось є. Німецькі нацисти переслідували євреїв і це було за межею розуміння. Вони ненавиділи їх просто тому, що це євреї, без логіки. А росіяни (не всі, але ті, які під впливом пропаганди) так само ненавидять українців. Там були у всьому винні євреї, а тут у всьому винні українці, — підсумував головний рабинУкраїни.

Нагадаємо, син Моше Реувен Асмана — Матьягу (Антон) Самборський – місяць тому загинув на фронті, боронячи Україну.