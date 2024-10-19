Про План перемоги, літаки Mirage-2000 та армію КНДР в Україні: головні заяви міністра Франції у Києві

Армія КНДР в Україні - серйозна ескалація війни

Франція цілковито підтримує представлений президентом Володимиром Зеленським План перемоги України. Париж готовий продовжувати допомагати нашій державі, тому вже наступного року пообіцяв надати винищувачі Dassault Mirage-2000.

Про це розповів міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро на пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою. Під час брифінгу він зробив кілька важливих заяв.

Франція підтримує План перемоги Зеленського

"Ми підтримуємо План перемоги, тому що вже протягом тисячі днів (війни, — ред.) ми поряд з Україною і докладаємо необхідних зусиль", — сказав Барро.

За його словами, Франція підтримує український план не тільки у військовій сфері, тому готова надавати підтримку у цивільній та економічній галузях. Ба більше Париж підтримає Київ, коли той вирішить розпочати переговори про мир з Росією.

Україна отримає Mirage-2000 через кілька місяців

Барро заявив, що Франція готується до передачі винищувачі Dassault Mirage-2000 на початку 2025 року. Також Париж навчить українських пілотів для них.

"Перші літаки Mirage-2000 будуть надані Україні на початку наступного року. Також Франція готуватиме пілотів для цих літаків", – повідомив голова МЗС.

За його словами, Париж регулярно надає Україні військову техніку і є першою країною, яка готує українську бригаду Анни Київської. Також Франція продовжує допомагати з ремонтом обладнання в нашій державі.

Відправка солдат КНДР на фронт може перекинути війну в Азію

Барро наголосив, що наявність північнокорейських солдатів на війні Росії проти України виводить конфлікт на новий масштаб ескалації. А це може перенести її на Азію.

"Якщо це правда — а ми дослухаємося до думки українських партнерів — то я думаю, таке рішення мало б серйозні наслідки, оскільки це виведе війну на новий масштаб ескалації. Це несе ризики того, що ця війна перейде на територію Азії", — сказав міністр.

Він також додав, що "покупка" війська у КНДР вказує на труднощі Росії у протистоянні з Україною.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Франція поставить Україні свої нові дрони.