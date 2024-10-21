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Медведєв відреагував на погрози Трампа ударити по Москві і назвав його "шовковим"

Автор
Ангеліна Тараненко
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Автор
Медведєв відреагував на погрози Трампа ударити по Москві і назвав його "шовковим" Новина оновлена 21 жовтня 2024, 16:20

Не обійшлося і без погроз у відповідь

Заступник голови Ради Безпеки РФ та відвертий посіпака Путіна Дмитро Медведєв спростував інформацію про те, що кандидат в президенти США Дональд Трамп нібито погрожував російському лідерові "ударом по клятій Москві". Про це, зокрема, йдеться у фрагменті з книги американського журналіста Боба Вудворда "Війна".

Медведєв відреагував на це дописом у своєму X (Twitter). Заявив, що це нісенітниця, а сам Трамп у розмовах з Путіним нібито завжди "шовковий".

"Трампа занесло. Чи справді він говорив про "удар по клятій Москві"? Звичайно ні. Він, як правило, гладенький, мов шовк, на переговорах. І на такі слова є лише одна відповідь: ваш клятий Вашингтон теж постраждає", — написав Медведєв.

Також він заявив, що у Росії з Трампом доволі "теплі відносини". Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як Медведєв розістерився через погрозу Польщі вдарити по Санкт-Петербургу. Традиційно він виплеснув купу образ та погроз – і це попри те, що російські погрози, в тому числі ядерні, вже ніхто серйозно не сприймає.

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#Дмитро Медведєв #Дональд Трамп