Медведєв відреагував на погрози Трампа ударити по Москві і назвав його "шовковим"

Заступник голови Ради Безпеки РФ та відвертий посіпака Путіна Дмитро Медведєв спростував інформацію про те, що кандидат в президенти США Дональд Трамп нібито погрожував російському лідерові "ударом по клятій Москві". Про це, зокрема, йдеться у фрагменті з книги американського журналіста Боба Вудворда "Війна".

Медведєв відреагував на це дописом у своєму X (Twitter). Заявив, що це нісенітниця, а сам Трамп у розмовах з Путіним нібито завжди "шовковий".

"Трампа занесло. Чи справді він говорив про "удар по клятій Москві"? Звичайно ні. Він, як правило, гладенький, мов шовк, на переговорах. І на такі слова є лише одна відповідь: ваш клятий Вашингтон теж постраждає", — написав Медведєв.

Trump got carried away. Did he really talk about "hitting fricking Moscow"? Of course not. He's generally smooth as silk in negotiations. And there’s only one answer to such words: your fricking Washington will get hit too. In general, our relationship with him is quite warm😂