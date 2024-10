Медведев отреагировал на угрозы Трампа ударить по Москве и назвал его "шелковым"

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ и откровенный приспешник Путина Дмитрий Медведев опроверг информацию о том, что кандидат в президенты США Дональд Трамп якобы угрожал российскому лидеру "ударом по проклятой Москве". Об этом, в частности, говорится во фрагменте из книги американского журналиста Боба Вудворда "Война".

Медведев отреагировал на это сообщением в своем X (Twitter). Заявил, что это чушь, а сам Трамп в разговорах с Путиным якобы всегда "шелковый".

"Трампа занесло. Действительно ли он говорил об "ударе по проклятой Москве"? Конечно нет. Он, как правило, гладкий, как шелк, на переговорах. И на такие слова есть только один ответ: ваш проклятый Вашингтон тоже пострадает", — написал Медведев.

Trump got carried away. Did he really talk about "hitting fricking Moscow"? Of course not. He's generally smooth as silk in negotiations. And there’s only one answer to such words: your fricking Washington will get hit too. In general, our relationship with him is quite warm😂