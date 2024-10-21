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Медведев отреагировал на угрозы Трампа ударить по Москве и назвал его "шелковым"

Автор
Ангелина Тараненко
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Медведев отреагировал на угрозы Трампа ударить по Москве и назвал его "шелковым" Новость обновлена 21 октября 2024, 16:20

Не обошлось и без ответных угроз

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ и откровенный приспешник Путина Дмитрий Медведев опроверг информацию о том, что кандидат в президенты США Дональд Трамп якобы угрожал российскому лидеру "ударом по проклятой Москве". Об этом, в частности, говорится во фрагменте из книги американского журналиста Боба Вудворда "Война".

Медведев отреагировал на это сообщением в своем X (Twitter). Заявил, что это чушь, а сам Трамп в разговорах с Путиным якобы всегда "шелковый".

"Трампа занесло. Действительно ли он говорил об "ударе по проклятой Москве"? Конечно нет. Он, как правило, гладкий, как шелк, на переговорах. И на такие слова есть только один ответ: ваш проклятый Вашингтон тоже пострадает", — написал Медведев.

Также он заявил, что у России с Трампом достаточно "теплые отношения". Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как Медведев разистерился из-за угрозы Польши ударить по Санкт-Петербургу. Традиционно он выплеснул кучу оскорблений и угроз – и это несмотря на то, что российские угрозы, в том числе ядерные, уже никто серьезно не воспринимает.

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#Дмитрий Медведев #Дональд Трамп