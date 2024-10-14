Російському чиновнику не сподобалося, що у разі нападу на Балтію Санкт-Петербург буде знищено

Відомий російський алкоголік та заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв відреагував на заяви польских військових про миттєву відповідь у разі атаки Росії на країни Балтії. Традиційно він виплеснув купу образ та погроз – і це попри те, що російські погрози, в тому числі ядерні, вже ніхто серйозно не сприймає.

У своєму каналі Медведєв у відповідь на слова колишнього начальника Генерального штабу Польщі Раймунда Анджейчака назвав Польщу "заплюваною" країною. Також він нагадав про "розділи Польщі" та пригрозив "не будити звіра" (вочевидь, медведівського алкогольного хом'ячка).

"Колишній НГШ заплюваної Польщі на прізвище Анджейчак погрожує Росії нападом "безпосередньо на Санкт-Петербург". Він би, відставний дурень, згадав про численні поділи Польщі та не будив звіра. А то ж Варшава була частиною Російської імперії. Скучив?", – написав експрезидент Росії, якого тверезим не бачили вже дуже багато років.

Зазначимо, що Польща та країни Балтії нещодавно обговорювали негайну відповідь на будь-яку спробу Росії скоїти на них напад. Радник президента Литви з національної безпеки Кястутіс Будріс запевнив, що у разі нападу РФ атака у відповідь буде негайною. А ексголова Генштабу Польщі Раймунд Анджейчак припустив, що першим буде завдано удару по Санкт-Петербургу.

Також нагадаємо, що штатний клоун Кремля Медведєв дуже часто намагається залякувати західні країни "ядеркою", "ударом по центрам прийняття рішень" та іншою подібною маячнею. Так, після початку Курської операції ЗСУ алкоголік почав погрожувати, що російські танки "знову побувають у Берліні". А навесні він відчайдушно кукурікав про "удар ядерним озброєнням", якщо Україна почне бити західним озброєнням по Росії. Спойлер – Україна почала, а Медведєв надовго проковтнув язика.