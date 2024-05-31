"Це не блеф": Медведєв вкотре пригрозив Україні та Заходу "ядеркою"

Колишній президент Росії намагається всіх налякати

У Росії вибухнули погрози застосувати ядерну зброю по Україні та країнам НАТО у разі, якщо по РФ завдаватимуться удари західним озброєнням. На те, що все більше західних країн дають Україні такий дозвіл, залякуваннями відреагував заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.

У своєму Telegram-каналі Медведєв написав, що Захід помиляється, якщо вважає, що РФ не наважиться застосувати "нестратегічну ядерну зброю проти України і особливо окремих країн НАТО". Для посилення своїх залякувань він нагадав, що багато хто на Заході не вірив, що РФ розпочне повномасштабну війну проти України, але Кремль пішов на це.

"Із застосуванням ТЯО також можуть прорахуватися. Хоча це вже буде фатальна помилка. Адже, як слушно зауважив президент Росії, у європейських країнах дуже висока щільність населення. А для тих ворожих країн, чиї землі далі від зони покриття ТЯО, є, нарешті, стратегічний потенціал Хоча це буде вже фатальна помилка. Адже, як справедливо зауважив президент Росії, у європейських країнах дуже висока щільність населення", — погрожує путінець.

Медведєв наголосив, що його слова "на жаль, ніяке не залякування і не ядерний блеф", оскільки "нинішній військовий конфлікт із Заходом розвивається за найгіршим сценарієм". Він додав, що "відбувається постійна ескалація мощі придатної натовської зброї", а тому "виключити перехід конфлікту в його останню стадію сьогодні не може ніхто".

Нагадаємо, вже 12 країн дали Україні дозвіл завдавати ударів своєю зброєю з військових цілей на території Росії. Саме це, мабуть, викликало черговий психоз у Медведєва.

Варто зазначити, що він регулярно погрожує Заходу, натякаючи на "ядерку". Так, нещодавно він заявляв, що відповідальність за західну зброю, яку застосовує Україна, захищаючись від агресії РФ, лежить не лише на ній. Він погрожував, що "за певних обставин відповідь полетить не лише до Києва. І не лише зі звичайним ВР (вибухова речовина — ред.), а й зі спеціальним боєприпасом".