Він також вчергове розкритикував Гарріс

Кандидат у президенти США Дональд Трамп розповів про те як він зупиняв війни. Він стверджує, що для цього йому було достатньо зробити лише кілька телефонних дзвінків.

Про це він заявив, виступаючи на передвиборчому мітингу у штаті Пенсільванія. Трансляція виступу йшла на Youtube.

"Я зупинив війни. Навіть ті, у яких ми не брали участі. За допомогою кількох телефонних дзвінків", — заявив він.

Трамп також заявив, що кандидат у президенти США від демократів Камала Гарріс загрожує демократії, оскільки вона неправомірно отримала номінацію від партії. Він назвав її найгіршим віцепрезидентом в історії та висловив думку, що у світі над нею сміються.

"Харріс – загроза демократії. Те, яким чином вона взяла гору. Вони мене називають загрозою демократії, але це вона загроза. Вона не мала бути кандидатом, кандидата слід було вибрати чесно, а не просто передати їй", — заявив політик.

Нагадаємо, Трамп звинуватив у розв’язуванні Росією війни проти України президента постраждалої країни Володимира Зеленського. Ці висловлювання є логічним продовженням співчутливої риторики на адресу президента Росії Володимира Путіна.