Трамп був готовий бомбити Росію: експерт пояснив, що це означає

Політтехнологи розробили для експрезидента США стратегію комунікації

Команда кандидата у президенти США Дональда Трампа намагається відмежувати його від президента Росії Володимира Путіна. Інформація про зв'язки з Кремлем є одним з ключових ризиків для передвиборчої кампанії експрезидента.

Про це "Телеграфу" розповів експерт-міжнародник Богдан Ференс. Так він прокоментував фрагмент з книги американського журналіста Боба Вудворда "Війна", у якому йдеться про те, що Трамп у березні 2022 року нібито пропонував "розбомбити Росію" за допомогою американських винищувачів F-22 з попередньо нанесеним на них китайським прапором.

На думку експерта, для команди політтехнологів Трампа під час розробки стратегії комунікації з американцями одним з ключових ризиків була його прив'язка до президента Росії Володимира Путіна. За словами Ференса, тут можна зробити два цікавих спостереження.

"Перше — це коли Путін почав офіційно заявляти, що, мовляв, ми підтримуємо пані Гарріс, ми взагалі з Байденом нормально і з демократами. І всі, можливо, подумали — щось тут не складається. Але це було зроблено, на мою суб'єктивну думку, для того, щоб відмежувати Трампа всередині американського виборця від зв'язків з Кремлем і з Путіним", – підкреслив він.

Другий фактор, на думку експерта, це бажання проілюструвати, що Трамп з задоволенням мінімізував би російський вплив в там безпековому та геополітичному контексті. Ференс вважає, що саме тому Трамп запропонував такі "креативні рішення, про які ми спілкуємось".

"Таке відмежування з одного боку допомагає Трампу в контексті позиціонування всередині американського суспільства, що він насамперед буде відстоювати буде інтереси США. Якщо це опоненти з РФ, то незалежно від цього все одно буде спрацьовувати логіка стримування Росії, її мілітарної потуги, для того, щоб вона не була головним болем у майбутньому для США", — підкреслив експерт.

Ференс вважає, що у випадку обрання Трампа президентом, останній буде частково дотримуватися цієї логіки, навіть попри особисті контакти з Путіним. За його словами, в американській демократії спрацьовують певні запобіжники.

Нагадаємо, заступника редактора Washington Post Боб Вудворд у своїй книзі "Війна" пише, що Трамп підтримує зв'язок з Путіним. За даними журналіста, на початку 2024 року він навіть провів приватну телефонну розмову з хазяїном Кремля.