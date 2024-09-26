"Це сигнал": Пєсков зухвало пояснив зміну ядерної доктрини Росії

РФ залишає за собою право на ядерний удар у разі "агресії" проти неї

Президент РФ Володимир Путін сформулював зміни до ядерної доктрини Російської Федерації. Таким чином у Кремлі вирішили дати "певний сигнал недружнім країнам".

При цьому в Москві заявляють, що "ядерна тріада Росії є абсолютним гарантом ядерного стримування". Про деякі подробиці змін у ядерній доктрині розповів речник президента РФ Дмитро Пєсков.

"Озвучені зміни до ядерної доктрини слід вважати певним сигналом недружнім країнам. Цей сигнал попереджає ці країни про наслідки у разі їхньої участі в нападі на нашу країну різними засобами, причому — не обов’язково ядерними", — заявив Пєсков.

Оновлена ядерна доктрина покликана нагадати Заходу та всьому світу про ядерний потенціал Росії та його стримуючу роль. Ядерна тріада РФ, як запевняє Пєсков, є абсолютним гарантом ядерного стримування.

"Розсудливі політики на Заході і раніше ставилися серйозно до заяв Путіна щодо ядерного стримування", — зазначив політик.

Також повідомляється, що коригування в основи держполітики з ядерного стримування сформульовано, а рішення про їх публікацію прийматиметься пізніше.

Нагадаємо, у Кремлі заявили, що Росія залишає за собою право застосувати ядерну зброю у разі "агресії" проти себе та Білорусі. Також "агресія" проти Росії з боку неядерної держави в союзі з ядерною (тут натяк на Сполучені Штати Америки — ред.) розглядатиметься як напад на Росію.

Також Росія може застосувати ядерну зброю у разі достовірного підтвердження про пуск у свій бік засобів повітряно-космічного нападу. Йдеться про літаки, гелікоптери, ракети, безпілотні літальні апарати.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Росія вирішила не використовувати ядерну зброю доти, доки США самі не займатимуться випробуванням своїх ядерних боєзарядів.