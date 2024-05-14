Не українці, а роми: ексрадник глави МВС незвичайно висловився про ухилянтів

Великого щастя за кордоном їм не пророкує

Колишній радник міністра внутрішніх справ України та військовий Віктор Андрусів заявив, що ухилянти, які покинули Україну, не мають права називатись українцями. За його словами, такі люди не матимуть щастя за кордоном.

А держава має подбати, щоб після закінчення війни вони мали менші права, за тих, хто залишився чи воював. Про це Андрусів сказав в інтервʼю Смірнова Ростислава.

"Якщо ти ухилянт, то ти не маєш права говорити, що ти українець. Ти ц*ган. Ти обрав ц*ганське життя", – заявив ексрадник.

Він наголосив, що ухилянтам світили лише "чорна" робота за кордоном та життя у контейнерах.

"Коли хтось починає думати, що ухилянти, які втекли за кордон, такі щасливі. Щасливі в чому? Що вони будуть жити в якихось контейнерах все життя там? Будуть працювати все життя тільки на "чорних" роботах, бо мови вони не знають, кваліфікацію їхню не визнають. Це люди, які, рятуючи своє життя, прирікають себе на безчестя", – сказав він.

Зауважимо, що також Віктор Андрусів – колишній чоловік народної депутатки від "Слуги Народу" Галини Янченко. У 2023 році вони розлучилися після 17 років шлюбу.

Раніше "Телеграф" писав, що український кордон майже кожен день намагаються перейти ухилянти від мобілізації. При цьому їх не зупиняє навіть загроза смерті: з початку повномасштабної війни не менше 30 осіб загинули, намагаючись перетнути кордон.