Народилася на Хмельниччині, підтримала війну та має підозру від СБУ: чим відома топ-чиновниця Путіна Валентина Матвієнко

Зараз вона є головою Ради Федерацій Росії та підтримує криваву війну Путіна

Валентина Матвієнко — російська чиновниця, голова Ради Федерацій Росії, вона входить до кола наближених до Путіна топ-чиновників. Як виявилось, вона народилася в Україні, проте кар’єру будувала вже в РФ. А тепер вона одна з тих, хто палко підтримує агресію Путіна проти України.

Валентина Матвієнко. Фото: Getty Images

Валентина Матвієнко — що про неї відомо

Валентина Матвієнко народилася в 1949 році у Шепетівці Хмельницької області, зараз їй 75 років. Вона закінчила Черкаське медичне училище, а потім перебралася до Росії, де продовжила освіту та розпочала політичну кар’єру. У РФ мала багато різних посад, вона має велику кількість орденів і нагород.

Вона була ініціатором скандальних законів для росіян, зокрема, про підвищення пенсійного віку та заборону руху "чайлдфрі". Вона є прихильницею "традиційних цінностей" і "споконвічно російських скрєп". Зараз Валентина Матвієнко очолює Раду Федерацій Росії, входить до кола наближених до Путіна топ-чиновників та відома своєю підтримкою кривавої війни Росії проти України.

Валентина Матвієнко та Путін. Фото: Getty Images

Так, у 2014 році Матвієнко була однією із найактивніших учасників російської кампанії в Криму. 1 березня 2014 року Матвієнко оперативно зібрала сенаторів на екстрене засідання верхньої палати, за підсумками якого вони дали Путіну законодавчий дозвіл на введення військ на територію України. А потім вона публічно висловлювалася на підтримку "референдуму" та приєднання (анексію) Криму до Російської Федерації.

Валентина Матвієнко. Фото: Getty Images

Санкції заходу та підозра від СБУ для Матвієнко

Після того, як Валентина Матвієнко виступала за анексію Криму, вона потрапила під санкції Євросоюзу та Америки. Їй заборонили в’їзд на територію європейських країн і до США, а її активи та власність у Євросоюзі та США було заарештовано. Матвієнко також включено до санкційних списків Канади, Швейцарії та Австралії. І, звичайно ж, України.

У травні 2024 року Служба безпеки України повідомила про підозру голові Ради федерації Федеральних зборів Росії Валентині Матвієнко. СБУ звинувачує російську топ-чиновницю з оточення Путіна у сприянні війні Росії проти України.

Матвієнко звинувачують у тому, що вона "дала добро" на введення російських військ на територію суверенної України. Також вона погодила ратифікацію угод щодо "приєднання" до Російської Федерації тимчасово окупованих регіонів України — частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Крім того, Валентина Матвієнко звинувачується у поширенні фейків про Україну, її армію та ситуацію на фронті.

Валентина Матвієнко та Путін. Фото: Getty Images

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