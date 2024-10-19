Із шевелюрою, але вже з окулярами: як у молодості виглядав Арсеній Яценюк (фото)

Наразі колишньому прем’єр-міністру України 50 років

Арсеній Яценюк, який виховує двох прекрасних дочок, відомий українцям як політик та колишній прем’єр-міністр України (2012-2016). Але до того, як досягти певних успіхів у політиці, Яценюк уже був підкованим банківським юристом.

З 2022 року чоловік є засновником Фонду "Відкрий Україну" та лідером політичної партії "Народний фронт". Нині Арсенію 50 років, а в молодості майбутній політик був хоч із шевелюрою, але вже тоді часто носив окуляри.

1991 року Яценюк з відзнакою закінчив спеціалізовану англомовну середню школу № 9 імені Панаса Мирного у Чернівцях. Потім вивчав правознавство у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, а також здобув другу вищу освіту з обліку та аудиту у Чернівецькому торгівельно-економічному інституті Київського національного торгівельно-економічного університету.

У 1999 році, працюючи в банку "Аваль", одружився з Терезією Гук. У шлюбі подружжя народилося дві дочки — Христина (1999) та Софія (2006).

У вересні 2006 року третій президент України Віктор Ющенко призначив Арсенія Яценюка першим заступником глави Секретаріату президента та своїм представником у Кабінеті міністрів. З цього моменту політик стає більш впізнаваним.

На той час Янукович був прем’єр-міністром за Ющенка

Раніше ми розповідали, як виглядає дружина Арсенія Яценюка та чим вона зараз займається. За словами політика, це було кохання з першого погляду.