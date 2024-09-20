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Працювала на каналах Медведчука і була в окупантів у Донецьку: де зараз телеведуча Діана Панченко та як вона виглядає

Автор
Галина Струс
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Діана Панченко ще до повномасштабної війни мала проросійські погляди
Діана Панченко ще до повномасштабної війни мала проросійські погляди. Фото Колаж "Телеграф"

Минулого року Служба безпеки України оголосила їй підозру у держзраді

Діана Панченко, яка називає себе "журналістом року в Україні" і особистим ворогом Зеленського, а насправді є рупором російської пропаганди, після початку війни зрадила Україну та втекла до Росії. Телеведуча медвечуківських телеканалів має підозру в держзраді, але продовжує генерувати фейки про Україну, війну та українську владу.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про Діану Панченко, як вона зараз виглядає і чим займається.

ведуча Діана Панченко

Діана Панченко — що про неї відомо

Діана Панченко відома в Україні, як журналістка та ведуча медвечуківських телеканалів NewsOne, Перший незалежний та Ukrlive. Після введення санкцій у 2021 році проти проросійських телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна" перейшла працювати на телеканал "Перший незалежний", який також належав до холдингу зрадника Медведчука.

Коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, Діана Панченко підтримала російських окупантів, виправдовувала війну, а потім з’явилася в окупованому Донецьку, звідки продовжила підтримувати російську пропаганду.

зрадниця Панченка

У жовтні 2023 року слідчі Служби безпеки України оголосили Діані Панченко про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Звинувачення висунуто за ч. 3 статті 436-2 Кримінального кодексу України за виготовлення та розповсюдження матеріалів, які містять виправдання збройної агресії РФ проти України.

Де зараз Діана Панченко і чим вона займається

Телеведуча-пропагандистка не зраджує собі і продовжує нести в маси фейки та дискредитацію України та української влади, виправдовуючи Путіна та його війну. Після того, як в Україні було заблоковано її ютуб-канал рішенням РНБО, Діана Панченко створила англомовний аккаунт у соцмережі Х і продовжує розповсюджувати прокремлівську пропаганду, критикуючи "київський режим" та особисто Зеленського.

Панченко

Після втечі з України на початку війни Діана Панченко спочатку засвітилася в окупованому Донецьку. Можливо, зараз вона живе в Росії чи за кордоном. Сторінки пропагандисти у соцмережах Facebook та Instagram заблоковані, як і ютуб-канал.

Діана Панченко
Діана Панченко в окупованому Донецьку

Раніше "Телеграф" розповідав про одного із головних зрадників України. Ким був Сальдо до окупації Херсона і як він пов’язаний із Олею Фреймут.

Теги:
#Підозра #Держзрада #Діана Панченко