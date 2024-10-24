Гупало в районі військового аеропорту. Вночі у Криму лунали вибухи (відео)

Поки росіяни атакували в черговий раз Україну "шахедами", дісталось і тимчасово окупованому Криму. У районах Севастополя, Балаклави та Бельбеку у ніч на 24 жовтня лунали вибухи.

Про це повідомляють Telegram-канали. Губернатор Михайло Развожаєв також звітував про нібито "успішну" роботу ППО.

Перші вибухи на окупованому півострові пролунали приблизно о 01:20. Пізніше представники окупаційної влади оголосили про роботу ППО, стверджуючи, що це була відповідь на ракетну атаку.

За словами так званого губернатора Севастополя Михайла Развожаєва, в місті нібито успішно спрацювала протиповітряна оборона. Він каже, що війська РФ знищили одну ракету на значній відстані від берега над морем.

Мешканці Криму повідомляли в соціальних мережах про гучні вибухи, які були чутні не лише в Севастополі, а й у Балаклаві, поблизу аеродрому Бельбек та в Байдарській долині, що за 40 км на південний схід від Севастополя.

За даними "Кримського вітру", попри заяви окупаційної адміністрації про збиття однієї ракети, було щонайменше п'ять вибухів: два між Балаклавою та Севастополем, і три біля аеродрому Бельбек.

Крім того, ще чотири вибухи пролунали в Байдарській долині близько 01:10, причому перший з них був досить потужним.

Варто зазначити, що під час атаки у Криму, тривога лунала і в Одеській області, росіяни могли запускати ракети в район Тузли і в південні регіони.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна готує нові супердрони від "шахедів".