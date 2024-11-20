Росіяни скинули авіабомбу на свою ж школу під Бєлгородом

Авіабомба зійшла з літака та пошкодила будівлю школи, про постраждалих не повідомляється

Російські війська продовжують бомбардувати свої власні території — вони "втрачають" авіабомби, призначені для атак по Україні. Особливо страждають населені пункти Бєлгородської області — у селі Биківка Яковлєвського району бомба влучила в будівлю школи.

Про це повідомляє Telegram-канал Astra. Інцидент трапився в ніч із 18 на 19 листопада. При цьому Astra пише, що 250-кілограмовий снаряд "нештатно зійшов" на школу у вівторок, 19 листопада, близько шостої години ранку.

Також уточнюється, що бомба пробила дах та застрягла в одному з кабінетів на третьому поверсі. Ще повідомляється, що інша авіабомба ФАБ-250 впала 15 листопада за півтора кілометри від села Білий Колодязь у Шебєкінській міській окрузі.

Водночас Telegram-канал "Пєпєл" пише, що внаслідок падіння бомби потерпілих не було. Евакуація будівлі не проводилася, на місце приїхали поліцейські та члени місцевої територіальної оборони.

За даними Astra, з початку 2024 року російські авіабомби не менше ніж 150 разів падали на території самої Росії, а також на окупованих територіях України.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, російські війська використовували для удару по Харкову керовану авіабомбу з ракетним двигуном "Гром-Е1".