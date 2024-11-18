Цікавлять не лише військові цілі. Генерал пояснив, чому Росія обстрілює Одесу

Силам оборони не вистачає засобів ППО

Росіяни регулярно обстрілюють Одесу. Їх цікавлять військові цілі, а також об'єкти, пов'язані економікою України.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповів засновник Благодійного Фонду "Закриємо небо України" генерал-лейтенант Ігор Романенко. Він нагадав, що росіяни ще на початку широкомасштабного вторгнення планували десантну операцію в районі Одеси, оскільки хотіли рухатися в напрямку Придністров'я.

Експерт підкреслив, що росіяни також атакують місцевий порт. За словами Романенка, Одеса дуже важливе місто.

Генерал також пояснив, чому не вдається збивати всі дрони, які підлітають до міста з моря. Він наголосив, що БПЛА летять дуже низько, а технічні спроможності Сил оборони обмежені.

"Повинні бути кораблі дальнього авіаційного дозору. А їх у нас немає. Треба робити засоби радіоелектронної боротьби, ставити їх з моря. Нарощувати засоби протидії "шахедам" на узбережжі", — зазначив експерт.

Нагадаємо, у понеділок, 18 листопада, росіяни поцілили по Одесі балістичною ракетою "Іскандер-М". Її збила протиповітряна оборона (ППО). Внаслідок удару постраждала жила багатоповерхівка. Кількість загиблих склала 10 осіб, а поранених — 43, з яких чотири дитини.