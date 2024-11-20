Россияне сбросили авиабомбу на свою же школу под Белгородом

Авиабомба сошла с самолета и повредила здание школы, о пострадавших не сообщается

Российские войска продолжают бомбить свои собственные территории — они "теряют" авиабомбы, предназначенные для атак по Украине. Особенно страдают населенные пункты Белгородской области — в селе Быковка Яковлевского района бомба попала в здание школы.

Об этом сообщает Telegram-канал Astra. Инцидент случился в ночь с 18 на 19 ноября. При этом Astra пишет, что 250-килограммовый снаряд "нештатно сошел" на школу во вторник, 19 ноября, около шести часов утра.

Также уточняется, что бомба пробила крышу и застряла в одном из кабинетов на третьем этаже. Еще сообщается, что другая авиабомба ФАБ-250 упала 15 ноября в полутора километрах от села Белый Колодезь в Шебекинском городском округе.

В то же время Telegram-канал "Пепел" пишет, что в результате падения бомбы пострадавших не было. Эвакуация здания не проводилась, на место приехали полицейские и члены местной территориальной обороны.

По данным Astra, с начала 2024 года российские авиабомбы не менее 150 раз падали на территории самой России, а также на оккупированных территориях Украины.

Как сообщал "Телеграф" ранее, российские войска использовали для удара по Харькову управляемую авиабомбу с ракетным двигателем "Гром-Э1".