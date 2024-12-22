"Як у воду дивилася": росіянка втопила ворожку, бо та наворожила їй тюремний термін

Росіянка тепер вирушить до в’язниці майже на 10 років

У Свердловській області Росії раніше засуджена жінка вбила подругу-ворожку. Та передбачила їй реальний тюремний термін.

Про це пишуть місцеві ЗМІ. Наголошується, що в інцидент стався у серпні 2024 року у Верхній Турі.

Місцева мешканка Христина Валєєва разом із подругами влаштували спільне розпивання алкогольних напоїв. Під час застілля одна з подруг сказала Валєєвій, що на ту чекає реальний кримінальний термін у майбутньому.

Жінку це роздратувало, вона схопила ворожку за волосся і потягла до місцевого ставка, де тримала її голову під водою, поки та не перестала дихати.

Відомо, що вбита страждала на ДЦП, а тому не могла чинити опір.

Валєєва вже притягувалася до кримінальної відповідальності за крадіжки, хуліганство та шахрайство. Крім того, у неї був конфлікт з убитою через те, що та раніше давала проти неї свідчення.

Суд засудив жінку до 9,5 років ув’язнення і вимагав виплатити 2 мільйони рублів сім’ї загиблої.

Користувачі мережі вже почали жартувати з цього приводу. Однак вони не змогли зійтись на тому, чи була ворожка хорошою, передбачивши новий термін, чи поганий, оскільки не змогла передбачити свою смерть.

Інші ж користувачі зазначили, що у будь-якому випадку ворожки є шарлатанами і нічого крім обману інших людей вони не роблять.

Як повідомлялося раніше, у Німеччині банда "ворожок" розвела російських пенсіонерів на 33 тисячі євро.