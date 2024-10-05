Дев’ять чи десять? Легендарний мем отримав продовження (відео)

У мережі ходять чутки, що вони досі намагаються зрозуміти скільки часу

Іноді події з популярних мемів можуть статися в реальному житті. Так, наприклад, в Одесі жінка кілька разів спробувала пояснити перехожому скільки часу.

Відеозаписом ситуації поділився telegram-канал "Ху**ая Одеса". На кадрах чути, що чоловік просить у жінки сказати скільки часу, але коли та відповідає, стає зрозуміло, що він не зміг зрозуміти сказаного.

Жінці довелося кілька разів повторити, що зараз "дев’ять годин тридцять хвилин", перш ніж чоловік зізнався, що має проблеми зі слухом.

На жаль, відео обривається після того, як жінка кілька разів повторила час українською та російською мовами, тож залишається лише гадати, чи зрозумів чоловік, що зараз ще не 10 годин.

Варто зазначити, що те, що відбувається на відео, дуже нагадує події стародавнього мема про стареньку, яка зателефонувала до відділення міліції Новомиколаївки, щоб дізнатися точний час.

Як повідомлялося раніше, у керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи знайшли 6 мільйонів доларів готівки. Через це її чоловік уже став героєм численних мемів.