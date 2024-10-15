"На вас прокляття сатани": у Німеччині "ворожки" обдурили російських пенсіонерів на величезні суми

Жінок "розвели" за відомою схемою

У німецькому Дортмунді орудує банда шахрайок, які видають себе за "ворожок" і виманюють у російськомовних пенсіонерів гроші. "Чаклунки" пропонують провести "діагностику", "зняти прокляття" або "поставити захист". При цьому вони добре розмовляють російською.

У такий нехитрий спосіб шахрайкам вже вдалося обдурити довірливих пенсіонерів на 33 000 євро. Про це повідомляє видання BILD.

Відомо, що на території німецького міста Дортмунд орудує група шахрайок, які шукають біля місцевих супермаркетів для російської діаспори потенційних жертв. За попередніми даними, троє жінок 50-60 років цілеспрямовано втираються в довіру до російськомовних пенсіонерів і представляються їм "ворожками" або "чаклунками".

Аферистки пропонують своїм жертвам різні послуги — "зняття порчі, прокляття або пристріту", "очищення аури", "накладення захисту" тощо.

Наприклад, 8 жовтня одна з "ворожок" втерлася в довіру до 74-річної російськомовної пенсіонерки та провела її додому. Уже в оселі у пенсіонерки "чаклунка" провела "ритуал" із сирим яйцем — жінка загорнула його в тканину, поклала своїй потенційній жертві під одяг і прочитала якийсь текст.

Після цього яйце "змінило колір" і "чаклунка" заявила, що на пенсіонерці висить "прокляття сатани". За магічний захист вона взяла з жінки 8000 євро.

Днем пізніше біля ще одного супермаркету була ошукана інша 72-річна російськомовна пенсіонерка. За "позбавлення від усякого болю" жінка віддала "чаклунці" 25 000 євро.

В обох випадках аферисткам вдалося втекти. Німецька поліція взяла на контроль цю інформацію і почала розслідування за фактом шахрайства.

Аферистки орудують біля супермаркетор "Ріпка" та "Гастроном"

Аферистки орудують біля супермаркетор "Ріпка" та "Гастроном"

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що жертвою шахраїв стала чемпіонка РФ та Європи зі стрибків у воду Світлана Тимошиніна. Колишня спортсменка послухала свого "куратора" із ФСБ і вирушила до банку, де зняла понад мільйон рублів. Після цього з нею зустрівся ще один "спецагент", якому вона передала гроші.