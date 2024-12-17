Це пояснює новий графік: одеські електрики насмішили мережу (відео)

У мережі електриків зрозуміли

Співробітників енергетичної компанії ДПЕК в Одесі помітили у магазині за вибором алкогольних напоїв. Чи пов’язано це з тим, що в Україні не відключатимуть світло 17 грудня, поки що невідомо, проте користувачів мережі ситуація повеселішала.

Відповідний відеозапис поширив місцевий telegram-канал "Ху**ая Одеса". На короткому ролику помітно, як двоє чоловіків в одязі із символікою компанії захоплено розглядають асортимент одного з місцевих супермаркетів, що зігріває.

"Чекаю, поки мені ввімкнуть світло. Тим часом ДТЕК", — йдеться у підписі до відео.

Користувачі мережі здебільшого до електриків поставилися з розумінням і нагадали, що вони теж люди. А багато хто почав жартувати про ситуацію, припустивши, що це потрібно, щоб не тремтіли руки.

Нагадаємо, з 16 грудня в Україні було запроваджено уніфіковані графіки погодинних відключень електроенергії. Вони однаково діятимуть у всіх українських містах. Тепер між відключеннями світла буде щонайменше 3,5 години з електрикою. Крім того, по всій Україні кожну групу споживачів було поділено на дві підгрупи.