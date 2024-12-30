У російському селищі закрили єдиний магазин — хліб пропонують замовляти онлайн

Мешканцям тепер треба йти до сусіднього села за 7 км

У Саратовській області Росії замість єдиного магазину продуктів відкрили ПВЗ. Тепер мешканцям пропонують замовляти хліб через популярний у РФ маркетплейс Ozon.

Про це повідомляють російські Telegram-канали. Це сталося у селищі під назвою Центральна садиба радгоспу "15 років Жовтня". З 2021 року він входить до складу міського округу Саратова – там мешкає близько 300 осіб.

На місці популярного у селищі магазину відкрився пункт видачі замовлень Ozon. Через це мешканцям потрібно буде йти 7 кілометрів до сусіднього села Рибушка, щоб купити там хліб та молоко. Це можуть зробити не все, оскільки в селищі живе багато людей похилого віку, а у багатьох людей немає свого авто.

Місцеві жителі зверталися до муніципальної влади, але відповіді не отримали. Також вони спілкувалися з власницею пункту видачі замовлень, але вона запропонувала замовляти продукти за допомогою маркетплейсу. Активісти вже направили звернення до адміністрації Саратова.

Маркетплейс Ozon існує з 1998 року. Ця компанія працює не тільки в Росії, а й в Азербайджані, Вірменії, Білорусі, Грузії, Казахстані, Китаї, Киргизстані, Туреччині та Узбекистані.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у багатьох європейських країнах заблокували Telegram-канал російського пропагандистського сайту "РІА-Новини".