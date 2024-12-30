В российском поселке закрыли единственный магазин - хлеб предлагают заказывать онлайн

Жителям теперь нужно идти в соседнее село за 7 км

В Саратовской области России вместо единственного магазина продуктов открыли ПВЗ. Теперь жителям предлагают заказывать хлеб через популярный в РФ маркетплейс Ozon.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы. Это случилось в поселке под названием Центральная усадьба совхоза "15 лет Октября". С 2021 года он входит в состав городского округа Саратова — там живет около 300 человек.

На месте популярного в поселке магазина открылся пункт выдачи заказов Ozon. Из-за этого жителям нужно будет идти 7 километров до соседнего села Рыбушка, чтобы купить там хлеб и молоко. Это могут сделать не все, поскольку в поселке живет много пожилых людей, а у многих из людей нет своего авто.

Местные жители обращались к муниципальным властям, но ответа не получили. Также они общались и с владелицей пункта выдачи заказов, но она предложила заказывать продукты с помощью маркетплейса. Активисты уже направили обращение в администрацию Саратова.

Маркетплейс Ozon существует с 1998 года. Данная компания работает не только в России, но и в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Китае, Кыргызстане, Турции и Узбекистане.

Как сообщал "Телеграф" ранее, во многих европейских странах заблокировали Telegram-канал российского пропагандистского сайта "РИА-Новости".