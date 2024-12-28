У Європі почали масово блокувати російські Telegram-канали

Цивілізовані країни втомилися від російської дезінформації

У суботу, 28 грудня, у багатьох європейських країнах заблокували Telegram-канал відомого російського пропагандистського ЗМІ "РИА Новости". Крім цього в "бан" потрапила ще низка новинних ресурсів країни-агресора.

Про це одним із перших повідомив блогер та волонтер Сергій Стерненко. Повідомляється, що ресурси стали недоступними у Польщі, Бельгії, Італії, Чехії, Греції та Швейцарії.

Під час спроби переглянути матеріали на каналі з’являється напис, в якому повідомляється, що канал порушив місцеве законодавство. Через це всі повідомлення прочитати просто неможливо.

Користувачі також повідомляють, що в ЄС не відкриваються канали "Першого каналу", "Росії 1", "Известий" та НТВ.

Нагадаємо, Європейський Союз втомився від постійної російської пропаганди та дезінформації, тому планує запровадити санкції проти Росії за дезінформаційні операції та гібридні атаки на цивілізовані країни. Під перші санкції можуть потрапити понад 10 фізичних осіб та три юридичні особи.

Санкції стосуватимуться не лише співробітників та підрозділів російської розвідки, а й чиновників і, найголовніше, службовців російського режиму медіапідприємців.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що президент України Володимир Зеленський продовжив санкції проти низки проросійських пропагандистів та колаборантів.