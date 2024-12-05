В аеропорту Саратова відвалилася буква і місто перестало називатися пристойно

Вгадайте, яка літера відвалилася в аеропорту Саратова, що вийшло схоже на правду

В аеропорту російського міста Саратов на вивісці із назви міста зникла буква "А". Втім, у коментарях у мережі вже встигли відзначити, що так навіть звучить краще.

Відповідне фото було опубліковано у соціальних мережах. Зазначається, що співробітники аеропорту пояснили, що букву зняли для ремонту "у зв’язку з технічною несправністю".

Місцеві жителі розповідають, що вивіска "Сратів" викликає у них смуток та обурення. Тим часом у коментарях під фото ситуація зовсім інша.

Добірка кумедних коментарів

Користувачі активно коментують невеликий інцидент в аеропорту. Деякі відзначають, що напис став більше схожим на назву всієї країни.

Інші вважають, що в оновленому варіанті все одно не вистачає однієї літери.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що зачіска російської чиновниці викликала істерику в мережі. На фотографіях доступних у мережі можна побачити дуже об’ємне начісування з дивними пасмами, які спадають на лоб. До речі, в мережі є фото Баранової як зі світлим волоссям, так і з темнішим. При цьому начіс залишається колишнім.