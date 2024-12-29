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Голова селища в Росії розстріляв будинок хлопця своєї 12-річної доньки

Автор
Тетяна Крутякова
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Голова селища стріляв по будинку бойфренда своєї доньки
Голова селища стріляв по будинку бойфренда своєї доньки. Фото Колаж "Телеграф"

Перед цим він написав заяву на хлопця у поліцію

У Росії п'яний голова селища Кумінське Сергій Грубцов розстріляв будинок бойфренда своєї 12-річної дочки. Чоловік думав, що вони там займаються сексом.

Про це пише паблік "Mash". Зазначається, що донька Грубцова має 15-річного хлопця, з яким зустрічається з літа.

Про статеві відносини підлітків батько нібито дізнався влітку 2024 року, але спочатку використовував більш педагогічні методи — розмову. Проте нещодавно, як пише Mash, у мережу злили відео, на якому донька Грубцова та її хлопець займаються сексом, його побачив голова селища.

Сергій Грубцов
Сергій Грубцов

Як пишуть росЗМІ, він нібито звернувся до поліції з приводу перевірки інтимних відносин двох неповнолітніх: хлопця 2009 року народження та дівчини 2012 року народження. При цьому, за даними перевірки, їхні стосунки були добровільними, тому справу не розслідували.

Але приблизно 4 дні назад голова селища запив і влаштував дебош у селищі.

"Грубцов узяв рушницю, пішов до будинку 15-річки і розстріляв стіни та вікна — був упевнений, що в цей момент парочка вивчає один одного, так би мовити. У процесі глава ПГТ вимагав від сім'ї виїхати з селища та погрожував усім розправою", — пишуть у мережі.

Зазначається, що після стрілянини вдома 15-річного школяра, якого там у результаті не виявилося, Грубцов пішов блукати селищем з нарізним карабіном "Тигр" калібру 7,62. Його спробував заспокоїти дільничний, та п'яний чиновник відкрив вогонь. Потім Грубцов сховався в будинку знайомого, звідки почав стріляти по співробітникам правоохоронних органів.

У результаті чоловіка було затримано. Він зізнався у скоєному злочині і додав, що йому шкода. Грубцов працював головою селища 8 років, має 4 дітей. Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Дніпрі лікарям довелося рятувати підлітка, який перепив REVO.

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#Росія #Батько #Підлітки #Курйоз