Підозрілі дрони пролетіли над Данією: їх власників не можуть встановити

Дозвіл на польоти дронів ніхто не давав

У Данії кілька невідомих безпілотників пролетіли над портом Кьоге, що приблизно за 20 кілометрів на південь від столиці країни, Копенгагена. Поліція спромоглася зафіксувати чотири з них, хоча очевидці стверджують, що спочатку їх було більше.

Про це пише The Associated Press. У повідомленні вказано, що інцидент стався у п’ятницю ввечері.

Правоохоронців на місце викликав очевидець, який зазначив, що побачив близько двадцяти БПЛА. Дрони пролетіли над затокою Кьоге і зникли в морі.

Поліція повідомила, що поки не може встановити ні точну кількість дронів, ні їхніх власників. Зазначається, що місцева влада не дала дозволу на польоти дронів у цьому районі.

Видання наголошує, що останнім часом надходило вже кілька повідомлень про невідомі дрони. Наразі вони привертають особливу увагу на тлі нових гібридних атак Росії проти європейських країн, а також повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, вдень 25 грудня стало відомо, що морський кабель EstLink 2, що з’єднує енергосистеми Естонії та Фінляндії, аварійно відключився. Пізніше з'ясувалося, що він пошкоджений і приблизно на той час там проходили два судна.

26 грудня Фінляндія затримала нафтовий танкер Eagle S під прапором Островів Кука, підозрюваного у пошкодженні кабелю. Танкер прямував із Санкт-Петербурга (РФ) до Єгипту.