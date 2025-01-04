Чому Путін у 2014 не пішов далі Криму та Донбасу

Армія за Революції гідності не могла б дати відсіч росіянам

Кремль мав можливість у 2014 році захопити практично всю лівобережну Україну. Однак тоді йому не вистачило характеру.

Таку думку в інтерв’ю Наталі Мосейчук висловив командир 3-ї штурмової бригади, голова "Нацкорпусу" Андрій Білецький. За його словами, Володимир Путін у 2014 році отримав набагато менше, ніж втратив.

"Він тоді міг усю лівобережну Україну скрутити. У прямому розумінні слова. Тобто ввести просто війська", — сказав Білецький.

Командир 3-й штурмової зазначив, що чисельність ЗСУ на той час становила 140 тисяч осіб, з яких у боєздатному стані перебувало менш як 50. Він додав, що на той час обороняти Україну не було чим.

"Йому не вистачило характеру. Він повів себе не як завойовник, а як КДБ-шник… він тоді сам не був готовий до повномасштабної (війни, — ред.)", — сказав він.

Білецький додав, що однією з причин вторгнення у 2022 році стала внутрішня образа Путіна та розуміння того, що він став "політичним лохом".

При цьому він запропонував уявити, що було, якби Москва тоді скористалася моментом і ввела війська на всю лівобережну Україну, провела "референдум" та повернула президента-втікача Віктора Януковича.

"Але він цього не зробив. КДБ-шник це не військовий, це інша зовсім іпостась", — додав Білецький.

Як повідомлялося раніше, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Путін не зумів досягти своєї мети як у війні з Україною, так і в спробах розвалити коаліцію на Заході.