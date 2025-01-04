ЗСУ ліквідували чергового футболіста-окупанта

Російський футболіст пішов вбивати українців та поплатився за це життям

На війні проти України свою смерть знайшов російський футболіст, тренер ФК "Факел" (Кіриші, Ленінградська область) Володимир Федоров. Напередодні ЗСУ ліквідували на фронті колишнього гравця збірної Росії Олексія Бугаєва, який вирушив на так звану "СВО" прямо з в’язниці.

Про смерть Федорова повідомляє 47channel.ru. Він працював тренером у ФК "Факел" з 2016 року.

"Володимир Вікторович грав за команду, був хорошим тренером і професіоналом, виховував багато футболістів, його всі любили й поважали. У клубі "Факел" завжди пам’ятатимуть про його заслуги", — повідомили у Федерації футболу регіону.

Додамо, що загарбника поховали у місті Котово Волгоградської області.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну всі російські клуби та збірні усунуті від міжнародних змагань до подальшого повідомлення ФІФА та УЄФА. Восени 2023 року УЄФА хотів повернути на міжнародну арену жіночу та чоловічу юнацькі збірні Росії (U-17), проте під загрозою бойкоту європейських країн Союз зберіг заборону.