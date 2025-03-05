Артиста не стало у 83 роки

Сергій Юрський — відомий радянський актор, який прославився грою у стрічках "Шукайте жінку", "Місце зустрічі змінити не можна", "Любов та голуби". В останній картині також грала відома акторка Ніна Дорошина. Артиста не стало у 2019 році.

Якою була кар'єра актора, чому він помер, і де його поховали — знає "Телеграф".

Що відомо про Сергія Юрського

Майбутній актор народився у 1935 році у Санкт-Петербурзі. Його батько був родом із України та виступав із Державним оркестром. Юрський навчався на юридичному факультеті, але паралельно грав у студентському театрі.

Сергій Юрський у молодості, фото з мережі

Юрський перевівся з юридичного на акторський факультет, що не приймали його батьки. Вже під час навчання долучився до театру імені Максима Горького. Найуспішнішими ролями у театрі були персонажі Чацького, Тузенбаха, Езопа в "Лисиці і винограді" Фігейредо та професора Полежаєва в "Неспокійної старості" Рахманова. У 1974 році Юрський дебютував як режисер з виставою "Мольєр" за Булгаковим.

Сергій почав зніматися у кіно з кінця 50-х. Йому принесли впізнаваність стрічки "Республіка ШКІД" та "Золоте теля", де виконав роль авантюриста Остапа Бендера. У 1978 році актор перебрався до Москви, де продовжив зніматися у кіно.

Сергій Юрський у стрічці "Золоте теля", фото з мережі

Успішними за участі Юрського стали стрічки "Місце зустрічі змінити не можна", "Не бійся, я з тобою", "Шукайте жінку", "Любов і голуби". В останньому фільмі Юрський зіграв зі своєю дружиною, Наталією Теняковой. Там він перевтілився у дядька Митю, а Тенякова — у бабу Шуру.

Сергій Юрський у фільмі "Місце зустрічі змінити не можна", фото з мережі

Також Юрський ставив вистави у театрі "Школа сучасної п'єси" і писав книги з прозами та п'єсами.

Щодо громадянської позиції, у 2000-х актор висловився про припинення війни Росії проти Чечні. Був проти примусової депортації громадян Грузії з країни-агресорки. У 2007 році звернувся до Путіна, аби він не продовжував президентську діяльність після закінчення другого терміну. Потім він заперечував таке висловлювання.

Юрський засуджував російську агресію в Україні у 2014 році, фото з мережі

Юрський висловлювався проти окупації Росією Криму та збройної агресії на Донбасі. Водночас він заявляв, що Україна — окрема країна.

"Це жахлива неввічливість, це жахливе порушення не тільки правил пристойності, але і того, що створює певний баланс в світі. Це інша нація — дружня, історично пов'язана з Росією, але інша. Зараз Україна — це інша країна", — казав Сергій.

Смерть і могила Сергія Юрського

Юрського не стало у Москві у 2019 році. Йому було 83 роки. Причиною смерті стала зупинка серця. Артиста поховали на Троєкурівському кладовищі у Москві. Йому встановили монумент у вигляді світлого необробленого каменю. Також є надгробні плити в один тон з пам'ятником. Загалом місце поховання має доволі скромний вигляд. Пам'ятника на могилі немає.

Пам'ятник Юрському, фото "Експрес газета"

Могила Юрського у Москві, фото "Експрес газета"

Раніше "Телеграф" розповідав, що каже про війну акторка стрічки "Службовий роман" Світлана Немоляєва. Вона отримувала нагороду з рук диктатора Путіна.