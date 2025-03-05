Засуджував окупацію Криму та війну на Донбасі: де похований актор "Любов і голуби" Юрський
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Артиста не стало у 83 роки
Сергій Юрський — відомий радянський актор, який прославився грою у стрічках "Шукайте жінку", "Місце зустрічі змінити не можна", "Любов та голуби". В останній картині також грала відома акторка Ніна Дорошина. Артиста не стало у 2019 році.
Якою була кар'єра актора, чому він помер, і де його поховали — знає "Телеграф".
Що відомо про Сергія Юрського
Майбутній актор народився у 1935 році у Санкт-Петербурзі. Його батько був родом із України та виступав із Державним оркестром. Юрський навчався на юридичному факультеті, але паралельно грав у студентському театрі.
Юрський перевівся з юридичного на акторський факультет, що не приймали його батьки. Вже під час навчання долучився до театру імені Максима Горького. Найуспішнішими ролями у театрі були персонажі Чацького, Тузенбаха, Езопа в "Лисиці і винограді" Фігейредо та професора Полежаєва в "Неспокійної старості" Рахманова. У 1974 році Юрський дебютував як режисер з виставою "Мольєр" за Булгаковим.
Сергій почав зніматися у кіно з кінця 50-х. Йому принесли впізнаваність стрічки "Республіка ШКІД" та "Золоте теля", де виконав роль авантюриста Остапа Бендера. У 1978 році актор перебрався до Москви, де продовжив зніматися у кіно.
Успішними за участі Юрського стали стрічки "Місце зустрічі змінити не можна", "Не бійся, я з тобою", "Шукайте жінку", "Любов і голуби". В останньому фільмі Юрський зіграв зі своєю дружиною, Наталією Теняковой. Там він перевтілився у дядька Митю, а Тенякова — у бабу Шуру.
Також Юрський ставив вистави у театрі "Школа сучасної п'єси" і писав книги з прозами та п'єсами.
Щодо громадянської позиції, у 2000-х актор висловився про припинення війни Росії проти Чечні. Був проти примусової депортації громадян Грузії з країни-агресорки. У 2007 році звернувся до Путіна, аби він не продовжував президентську діяльність після закінчення другого терміну. Потім він заперечував таке висловлювання.
Юрський висловлювався проти окупації Росією Криму та збройної агресії на Донбасі. Водночас він заявляв, що Україна — окрема країна.
"Це жахлива неввічливість, це жахливе порушення не тільки правил пристойності, але і того, що створює певний баланс в світі. Це інша нація — дружня, історично пов'язана з Росією, але інша. Зараз Україна — це інша країна", — казав Сергій.
Смерть і могила Сергія Юрського
Юрського не стало у Москві у 2019 році. Йому було 83 роки. Причиною смерті стала зупинка серця. Артиста поховали на Троєкурівському кладовищі у Москві. Йому встановили монумент у вигляді світлого необробленого каменю. Також є надгробні плити в один тон з пам'ятником. Загалом місце поховання має доволі скромний вигляд. Пам'ятника на могилі немає.
Раніше "Телеграф" розповідав, що каже про війну акторка стрічки "Службовий роман" Світлана Немоляєва. Вона отримувала нагороду з рук диктатора Путіна.