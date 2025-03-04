Тіло випадково знайшли в лісі: як загинув і де похований легендарний композитор Володимир Івасюк

Композитор назавжди увійшов в історію української культури

4 березня 1949 року народився Володимир Івасюк — легендарний український композитор, який створив пісні "Червона рута", "Водограй", "Я піду в далекі гори". Ці композиції стали символами української культури далеко за межами нашої батьківщини. Сьогодні композитору мало б виповнитися 76 років, але його не стало у 1979 році. Існує версія, що маестро вбили співробітники КДБ.

Івасюка вважають одним із основоположників української естради. Він створив сотні пісень, інструментальних творів, а також вмів грати на фортепіано, віолончелі, гітарі. Саме цьому композитору завдячують тим, що українська музика існує сьогодні.

"Телеграф" розкаже про творчість Володимира Івасюка, за яких обставин він загинув, і де його поховали.

Біографія Володимира Івасюка

Майбутній композитор народився у Кіцмані, що на Чернівеччині, в учительській родині. Навчався у музичній школі, а в загальноосвітній — створив дівочий вокальний ансамбль "Буковинка". Колектив переміг в республіканському конкурсі та брав участь у святковому концерті "25-річчя возз'єднання Буковини в єдиній українській державі".

Пізніше родина перебралась до Чернівців, де молодий Володимир вступив до медичного вишу. Однак його відрахували, бо він з товаришами скинув пам'ятник Леніну в місті. Так Івасюк пішов працювати на завод "Легмаш", де керував хором. Згодом поновив навчання у виші і долучився до ансамблю пісні й танцю "Трембіта", де грав на скрипці.

Володимир Івасюк навчався на медика, фото з мережі

Разом з ансамблем "Карпати" Володимир виконав пісню "Я піду в далекі гори" у 1968 році. Через 2 роки композитор створив пісні "Червона рута" й "Водограй", які вперше пролунали у телепрограмі "Камертон доброго настрою". Згодом треки почав виконувати ансамбль Левка Дутковського "Смерічка", в якому співали Назарій Яремчук і Василь Зінкевич.

Володимир Івасюк писав треки, які ставали шалено популярними, фото з мережі

У 1971 році вийшов музичний фільм "Червона рута", де пролунало багато пісень Івасюка. А трек "Червона рута" у виконанні Яремчука, Івасюка та Зінкевича переміг на фестивалі "Пісня-71".

Яремчук, Зінкевич та Івасюк - "Червона рута"

У 1972 році Івасюк перевівся до Львівського медичного інституту. Тоді пісні композитора виконав ансамбль "Смерічка" у Львівському театрі імені Заньковецької. Також Володимир навчався на композиторському відділенні Львівської консерваторії. Згодом з'явився фільм "Пісня завжди з нами", в якому Софія Ротару заспівала 6 композицій Володимира Івасюка.

Пісні Івасюка ставали музичним супроводом фільмів, фото з мережі

У 1977 році композитор презентував платівку-гіганта "Пісні Володимира Івасюка виконує Софія Ротару" та збірку треків "Моя пісня". Через рік Володимир переміг на конкурсі композиторів-студентів консерваторій у Москві. Зокрема, йому вручили дипломи II ступеня за "Сюїту-варіації для камерного оркестру" та "Баладу про Віктора Хара".

Смерть і могила Володимира Івасюка

У 1979 році Івасюк вийшов з дому і не повернувся. Його випадково знайшли повішеним у лісі під Львовом у 1979 році. Офіційною причиною смерті композитора називали самогубство, хоча рідні не вірили в це. Існує версія, що маестро вбили агенти КДБ, тому що протягом останніх років життя Івасюка переслідували, допитували та навіть звільняли з роботи.

Місце, де вбили Володимира Івасюка, фото "Твоє місто"

Спецслужби перешкоджали великій кількості людей на похороні Івасюка. Вони боялися, що прощання перетвориться на протест проти радянської влади. Попри це, на похороні зібралося 10 тисяч людей. Багатьох студентів відраховували з вишу, а працівників звільняли з роботу через появу на прощанні з маестро. Івасюка поховали на Личаківському кладовищі у Львові.

Похорон Володимира Івасюка, фото "Радіо Свобода"

Протягом 10 років після смерті Володимира на його могилі стояв дерев'яний хрест. А все тому, що пам'ятник забороняла розміщувати радянська влада. Лише в 1990 році композитору встановили пам'ятник у вигляді бронзової скульптури з роялем.

Могила Володимира Івасюка у Львові, світлина "Фотографії старого Львова"

Пам'ятник Володимиру Івасюку у Львові, світлина "Фотографії старого Львова"

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