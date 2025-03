Був популярним в Україні, але повернувся до Росії: де зараз переможець "Х-фактора 7" Севак Ханагян

Артист мав фан-базу в Україні

Севак Ханагян — учасник української версії популярного шоу X-Фактор, як і Євген Літвінкович. Виконавцю вдалося перемогти у проєкті, після чого він продовжив розвивати свою кар'єру.

"Телеграф" розкаже більше про співака, і куди він зник після тріумфу в українському талант-шоу.

Що відомо про Севака Ханагяна

Майбутній співак народився у 1987 році у Вірменії. Навчався у музичній школі, а згодом разом з родиною перебрався до Росії. Там він здобував освіту в коледжі культури та класичній академії в естрадно-джазовому відділі.

У країні-окупантці Севак спробував свої сили у двох співочих проєктах: "Головна сцена" та "Голос". У першому він дійшов до 1/4 фіналу, а у другому — покинув шоу під час нокаутів.

Севак Ханагян брав участь у талант-шоу у Росії, фото з мережі

Масштабну популярність виконавець отримав після участі в українській версії "Х-фактора". Під час кастингу він виконав авторський трек "Не молчи", чим підкорив усіх суддів. У проєкті він працював з лідером гурту "Агонь" Антоном Савлеповим. Севаку вдалося перемогти у шоу.

Севак Ханагян взяв участь в українському "Х-факторі" і переміг

У 2017 році Ханагян випустив кліпи на композиції When We Are Together, Do not Keep Silence и My Oxygen. Через рік співак виступив від Вірменії на Євробаченні у Португалії. На конкурсі Севак виконав трек Qami, де у першому півфіналі зайняв 15-ту сходинку.

Ханагян на Євробаченні в Португалії

У 2020 році Ханагян випустив композицію "Чекай мене там", а через рік — трек "Кілометри". Переважно артист виконує глибоко ліричні пісні.

Співак перебуває у шлюбі з Мариною Ханагян. Вони виховують двох дітей — Баграта і Давида.

Ханагян з дружиною і сином, фото з мережі

Де зараз Севак Ханагян

Виконавець не висловлювався про повномасштабну війну Росії проти України. Натомість він продовжує мешкати в країні-агресорці та записувати пісні. Також співак гастролює російськими містами й живе так, наче війни немає.

Ханагян мовчить про війну Росії проти України, фото з мережі

Ханагян зараз живе в Росії та займається музикою, фото з мережі

