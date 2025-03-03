Отримувала нагороду з рук Путіна: що каже про війну акторка "Службового роману" Немоляєва

Акторку можна було побачити у багатьох радянських картинах

Світлана Немоляєва — відома російська акторка, яка знімалась у фільмах "Службовий роман", "Гараж" та "Небеса обітовані". Чимало її колег зараз підтримують війну Росії проти України, тож цікаво, що вона каже про вторгнення росіян.

"Телеграф" розповість, якою була кар'єра Немоляєвої, яка її позиція щодо війни Росії проти України, і де вона зараз.

Біографія Світлани Немоляєвої

Майбутня акторка народилась у 1937 році у Москві. Її дитинство припало на роки Другої світової війни, тож часто не вистачало їжі. Немоляєва навчалась на акторку в училищі, після закінчення якого працювала у драматичному театрі.

Згодом Світлана долучилась до театру імені Маяковського, де працювала десятки років. Вона грала у виставах "Гамлет", "Аристократи", "Час кохати", "Нас десь чекають", "Золотий кінь", "Ревізор", "Мертві душі".

Світлана Немоляєва у молодості, фото з мережі

Дебютною стрічкою для акторки була "Євгеній Онєгін" за однойменною оперою Петра Чайковського. Світлана повинна була отримати головну роль у фільмі "Іронія долі", але вона соромилась під час сцени з п'яним незнайомцем. Так Немоляєва прославилась завдяки фільму "Службовий роман", який був дуже популярним у радянські часи. У стрічці йдеться про життя звичайних працівників московської державної установи.

Світлана Немоляєва у "Службовому романі", фото з мережі

Ще однією кінороботою, яка принесла успіх Світлані, стала "Гараж". Там йдеться про засідання пайовиків гаражно-будівельного кооперативу "Фауна". Окрім цього, Немоляєва виконувала ролі у картинах "Про бідного гусара замовте слово", "Небеса обітовані", "Бальзаківський вік, або Усі мужики сво", "Татусеві доньки", "Марш Турецького", "Мамусі", "Коли її зовсім не чекаєш".

Світлана Немоляєва у стрічці "Гараж", фото з мережі

Творчий доробок Немоляєвої налічує понад 50 ролей в театрі та 80 — у кіно. Акторка завжди прихильно ставилась до російської влади. У 2017 році диктатор Володимир Путін привітав Немоляєву з 80-річчям.

Що каже про війну Світлана Немоляєва

У 2022 році Немоляєва заявила що не розділяє антивоєнну позицію Лії Ахеджакової, яка покинула країну-терористку. Акторка сказала, що треба любити свої країну й розуміти, що ідеальної не буде. І це в той час, коли росіяни вбивають українців та бомблять міста.

"У Лії своя точка зору, я вважаю, що краще любити свою країну, любити і розуміти, що ідеального ніколи і ні в чому не буває", — казала росіянка.

Світлана Немоляєва підтримує вбивства українців, фото з мережі

Згодом Немоляєва висловилась про ідею українського актора та режисера Володимира Талашка відзначати День пам'яті, а не День перемоги і 8, а не 9 травня. На це вона за'явила, що є "дитиною війни", яка "відчувала щастя, коли країна стала вільною". Також вона додала, що Бог покарає Талашка за ідею скасувати День перемоги.

"Як це не День Перемоги? А хто переміг? Не він, звісно. Не він, не Талашко. Я — дитя війни, я народилася перед війною, я пройшла все як дитина. Я пам'ятаю День Перемоги, я пам'ятаю щастя, коли країна стала звільненою. Я це не зраджу ніколи. І тих людей, які загинули, стільки мільйонів людей", — висловилась Немоляєва.

Світлана Немоляєва зараз, фото з мережі

Так акторка підтримує страшну війну країни-окупантки проти України. Також вона продовжує зніматися у російських фільмах і серіалах. Зараз жінці 87 років. У 2023 році Немоляєва отримала орден "За заслуги перед Батьківщиною" ІІ ступеня з рук диктатора Путіна.

Світлана Немоляєва отримала нагороду від Путіна, фото з мережі

Раніше "Телеграф" розповідав, що каже про війну донька Алли Пугачової Христина Орбакайте. Вона виїхала з Росії після початку війни проти України.