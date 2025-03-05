Веде вугільний бізнес з окупантами: що відомо про сина президента-втікача Януковича

Чоловік веде бізнес на окупованих українських територіях

Президент-втікач Віктор Янукович мав двох рідних синів. Один із них, повний тезка скандального політика, загинув у 2015 році на Байкалі. Інший син, Олександр Янукович, живе у Росії та нещодавно отримав громадянство країни-окупантки.

Олександр Янукович народився в Єнакієвому, що на Донеччині, у 1973 році. Зараз йому 52 роки. Він навчався на стоматолога, але не працював за фахом. Натомість чоловік займався бізнесом, пов'язаним із шляхобудуванням, нерухомістю, нафтопродуктами, землями й торгівлею зерном.

Олександр отримав публічність після того, як його батько, Віктор Янукович, став президентом у 2010 році. Так він переїхав з Донецька до Києва. Син Януковича мав вплив на керівників Нацбанку Сергія Арбузова, МВС — Віталія Захарченка, Державної податкової адміністрації України — Олександра Клименка. Загалом йому підпорядковувався олігархічний клан, який називали "сім'єю Януковича".

Олександр Янукович керував олігархічним кланом, фото з мережі

У 2014 році Олександр втік з України до Росії вслід за батьком. В Україні проти чоловіка відкрили справу щодо ухилення від сплати податків на суму понад 50 мільйонів гривень. Також його оголосили в розшук через підозру у підробці документів, що мало тяжкі наслідки. Прокуратури Швейцарії, Австрії та Ліхтенштейну також порушили кримінальну справу проти Януковича за підозрою у відмиванні грошей. Тоді Євросоюз заморозив активи Олександра та його родини.

Олександр Янукович втік з України у 2014 році, фото з мережі

У Санкт-Петербурзі Янукович відкрив свою компанію, яка займається управлінням фінансово-промисловими групами. Натомість весь бізнес, яким чоловік володів у Донецьку, націоналізувала псевдореспубліка "ДНР". Тепер в офісах Януковича засідають сепаратисти.

Янукович веде бізнес у Росії, фото КоммерсантЪ

У 2023 році суд Євросоюзу скасував окремі санкції проти Віктора та Олександра Януковичів. Йшлося про те, що Рада ЄС не перевірила належним чином підстави, які надавала України щодо запровадження санкцій. Також це мотивували тим, що судовий процес проти Януковичів в Україні міг бути не достатньо справедливим, оскільки вони не могли оскаржити будь-яке рішення. Водночас Януковичам все ще заборонено в'їжджати у ЄС та володіти там активами.

Щодо особистого життя, то Олександр перебуває у шлюбі з жінкою Оленою та має двоє синів — Віктора та Олександра. Одного з дітей він назвав на честь батька, а іншого — на честь себе. Останні кадри, де Олександр з дружиною, датуються 2012 роком. Зараз вони не ведуть публічне життя.

Олександр Янукович з дружиною Оленою, Віктор Янукович-молодший з дружиною Ольгою, фото LB.ua

Олександр Янукович з дружиною Оленою, фото LB.ua

Нещодавно стало відомо, що син Януковича заробляє мільярди на продажі вугілля з окупованих українських територій до Туреччини. Компанія, з якою пов'язаний Янукович, закуповує вугілля у різних постачальників на Донбасі та перевозить до Туреччини залізничним та морським транспортом. Окрім цього, Олександр прийняв російське громадянство.

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