Пішла з політики та думала про самогубство: куди зникла "регіоналка" Богословська та який вигляд має зараз

Екснардепка завершила політичну кар'єру 6 років тому

Інна Богословська відзначилась як політикиня з проросійськими поглядами, як і Анна Герман. Вона була заступницею міністра юстиції, народною депутаткою від Партії регіонів, а згодом зникла з усіх радарів.

Більше про діяльність екснардепки, і де вона зараз — розповість "Телеграф".

Що відомо про Інну Богословську

Богословська родом із Харкова, де будувала кар'єру у сфері юриспруденції. У Харкові Інна створила одну з перших юридичних служб, в якій займалась цивільними і кримінальними справами.

У 1998 році Богословська вперше стала народною депутаткою у Верховній Раді. Там входила до комітету з питань фінансів і банківської діяльності. Також вона працювала над Бюджетним, Кримінальним, Цивільним, Господарським і Податковим кодексами. Певний час очолювала комітет з питань регуляторної політики та підприємництва.

Інна Богословська почала працювати у парламенті ще в 90-х, фото з мережі

У 2007 році політикиня була заступницею міністра юстиції. Потім вона знову стала народною депутаткою від Партії регіонів, а також першим заступником голови Комітету з питань культури і духовності.

У 2009 році Богословська балотувалась на пост президента України, але невдало. Тож вона продовжила роботу у Верховній Раді. Нардепка підтримувала скандальні "Харківські угоди" згідно з якими Чорноморський флот Росії залишається у Севастополі до 2042 року. Також вона голосувала за закон "Про засади державної мовної політики", який зміцнює статус російської мови.

Інна Богословська голосувала за проросійські закони, фото з мережі

Окрім цього, Богословська підтримувала звернення до польського Сейму, аби "визнати Волинську трагедію геноцидом щодо польського населення і засудити злочинні діяння українських націоналістів". Перший президент України Леонід Кравчук прирівняв такий крок до державної зради.

Інна Богословська підтримувала скандальні закони, фото з мережі

Після того, як "беркутівці" розігнали майданівців, Інна вийшла з партії та фракції Партії регіонів. Тоді вона заявила, що президент Віктор Янукович оточив себе людьми, з якими пов'язаний фінансами.

Богословська багато років працювала у Партії регіонів, фото з мережі

Також Богословська казала, що Януковичем керує російський президент Володимир Путін через нардепа Віктора Медведчука. Тоді вона наголошувала, що президент має підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом. Водночас політикиня передбачала "поганий сценарій" в Україні.

"Я впевнена, що зараз ситуацією керує Путін через Медведчука. Кажуть, що 100% не буває, але це той випадок, коли я можу сказати це на 100 %. Угоду він повинен підписати. Історично за це йому проститься все. Якщо Янукович цього не зробить, нас чекає дуже поганий сценарій. Судячи з усього, сьогодні у Путіна дуже багато штрейкбрехерів усередині України", — казала нардепка.

Де зараз Інна Богословська

У 2018 році політикиня в ефірі каналу "112 Україна" намагалась дати ляпас ексміністру транспорту та зв’язку Євгену Червоненко. Причиною були образливі висловлювання на її адресу. Цьому запобігли ведучі програми.

Богословська мала конфлікт з Червоненком, фото "РБК-Україна"

У 2019 році Богословська балотувалась у президенти, але програла. Тоді вона на певний час зникла з публічного простору. У 2022 році політикиня вперше за тривалий період дала інтерв'ю, в якому розповіла, що мала фінансову скруту. Зокрема, не знала, чи зможе виплатити кредит на будинок, який взяла у 60 років.

Богословська думала про самогубство, фото з її інстаграм-сторінки

Також політикиня зізналась, що думала про самогубство. Одного разу вона вийшла з автівки і годину дивилась на дорогу, на якій був рух у три смуги. Вона хотіла кинутися під колеса, але стрималась.

У 2022 році Богословська заснувала мотиваційну плафторму та позиціює себе як "ментор". Вона періодично виступає з лекціями, як стати успішною людиною та прийняти себе.

Богословська стала мотиваційним спікером, фото з її інстаграм-сторінки

Також політикиня засудила Росію за повномасштабне вторгнення в Україну. Паралельно екснардепка записує відео, в яких аналізує суспільно-політичну ситуацію в країні та світі. Судячи з її облікового запису, Інна залишилась в Україні.

Богословська перебуває в Україні, фото з її інстаграм-сторінки

Богословська висловлюється про війну Росії проти України, фото з її інстаграм-сторінки

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз міністр оборони України Анатолій Гриценко. Він закликав ліквідувати диктатора Путіна ще у 2018 році.