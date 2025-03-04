Пішла з політики та думала про самогубство: куди зникла "регіоналка" Богословська та який вигляд має зараз
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Екснардепка завершила політичну кар'єру 6 років тому
Інна Богословська відзначилась як політикиня з проросійськими поглядами, як і Анна Герман. Вона була заступницею міністра юстиції, народною депутаткою від Партії регіонів, а згодом зникла з усіх радарів.
Більше про діяльність екснардепки, і де вона зараз — розповість "Телеграф".
Що відомо про Інну Богословську
Богословська родом із Харкова, де будувала кар'єру у сфері юриспруденції. У Харкові Інна створила одну з перших юридичних служб, в якій займалась цивільними і кримінальними справами.
У 1998 році Богословська вперше стала народною депутаткою у Верховній Раді. Там входила до комітету з питань фінансів і банківської діяльності. Також вона працювала над Бюджетним, Кримінальним, Цивільним, Господарським і Податковим кодексами. Певний час очолювала комітет з питань регуляторної політики та підприємництва.
У 2007 році політикиня була заступницею міністра юстиції. Потім вона знову стала народною депутаткою від Партії регіонів, а також першим заступником голови Комітету з питань культури і духовності.
У 2009 році Богословська балотувалась на пост президента України, але невдало. Тож вона продовжила роботу у Верховній Раді. Нардепка підтримувала скандальні "Харківські угоди" згідно з якими Чорноморський флот Росії залишається у Севастополі до 2042 року. Також вона голосувала за закон "Про засади державної мовної політики", який зміцнює статус російської мови.
Окрім цього, Богословська підтримувала звернення до польського Сейму, аби "визнати Волинську трагедію геноцидом щодо польського населення і засудити злочинні діяння українських націоналістів". Перший президент України Леонід Кравчук прирівняв такий крок до державної зради.
Після того, як "беркутівці" розігнали майданівців, Інна вийшла з партії та фракції Партії регіонів. Тоді вона заявила, що президент Віктор Янукович оточив себе людьми, з якими пов'язаний фінансами.
Також Богословська казала, що Януковичем керує російський президент Володимир Путін через нардепа Віктора Медведчука. Тоді вона наголошувала, що президент має підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом. Водночас політикиня передбачала "поганий сценарій" в Україні.
"Я впевнена, що зараз ситуацією керує Путін через Медведчука. Кажуть, що 100% не буває, але це той випадок, коли я можу сказати це на 100 %. Угоду він повинен підписати. Історично за це йому проститься все. Якщо Янукович цього не зробить, нас чекає дуже поганий сценарій. Судячи з усього, сьогодні у Путіна дуже багато штрейкбрехерів усередині України", — казала нардепка.
Де зараз Інна Богословська
У 2018 році політикиня в ефірі каналу "112 Україна" намагалась дати ляпас ексміністру транспорту та зв’язку Євгену Червоненко. Причиною були образливі висловлювання на її адресу. Цьому запобігли ведучі програми.
У 2019 році Богословська балотувалась у президенти, але програла. Тоді вона на певний час зникла з публічного простору. У 2022 році політикиня вперше за тривалий період дала інтерв'ю, в якому розповіла, що мала фінансову скруту. Зокрема, не знала, чи зможе виплатити кредит на будинок, який взяла у 60 років.
Також політикиня зізналась, що думала про самогубство. Одного разу вона вийшла з автівки і годину дивилась на дорогу, на якій був рух у три смуги. Вона хотіла кинутися під колеса, але стрималась.
У 2022 році Богословська заснувала мотиваційну плафторму та позиціює себе як "ментор". Вона періодично виступає з лекціями, як стати успішною людиною та прийняти себе.
Також політикиня засудила Росію за повномасштабне вторгнення в Україну. Паралельно екснардепка записує відео, в яких аналізує суспільно-політичну ситуацію в країні та світі. Судячи з її облікового запису, Інна залишилась в Україні.
Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз міністр оборони України Анатолій Гриценко. Він закликав ліквідувати диктатора Путіна ще у 2018 році.