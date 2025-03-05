Осуждал оккупацию Крыма и войну на Донбассе: где похоронен актер "Любовь и голуби" Юрский

Артиста не стало в 83 года

Сергей Юрский — известный советский актер, прославившийся игрой в лентах "Ищите женщину", "Место встречи изменить нельзя", "Любовь и голуби". В последней картине также играла известная актриса Нина Дорошина. Артиста не стало в 2019 году.

Какой была карьера актера, почему он умер, и где его похоронили — знает "Телеграф".

Что известно о Сергее Юрском

Будущий актер родился в 1935 году в Санкт-Петербурге. Его отец был родом из Украины и выступал с Государственным оркестром. Юрский учился на юридическом факультете, но параллельно играл в студенческом театре.

Сергей Юрский в молодости, фото из сети

Юрский перевелся с юридического на актерский факультет, что не принимали его родители. Уже во время обучения присоединился к театру имени Максима Горького. Самыми успешными ролями в театре были персонажи Чацкого, Тузенбаха, Эзопа в "Лисе и винограде" Фигейредо и профессора Полежаева в "Беспокойной старости" Рахманова. В 1974 году Юрский дебютировал как режиссер со спектаклем "Мольер" по Булгакову.

Сергей начал сниматься в кино с конца 50-х. Ему принесли узнаваемость ленты "Республика ШКИД" и "Золотой теленок", где он исполнил роль авантюриста Остапа Бендера. В 1978 году актер перебрался в Москву, где продолжил сниматься в кино.

Сергей Юрский в ленте "Золотой теленок", фото из сети

Успешными с участием Юрского стали ленты "Место встречи изменить нельзя", "Не бойся, я с тобой", "Ищите женщину", "Любовь и голуби". В последнем фильме Юрский сыграл со своей супругой, Наталией Теняковой. Там он превратился в дядю Митю, а Тенякова — в бабу Шуру.

Сергей Юрский в фильме "Место встречи изменить нельзя", фото из сети

Также Юрский ставил спектакли в театре "Школа современной пьесы" и писал книги с прозой и пьесами.

Что касается гражданской позиции, в 2000-х актер высказался о прекращении войны России против Чечни. Был против принудительной депортации граждан Грузии из страны-агрессора. В 2007 году обратился к Путину, чтобы он не продлевал президентскую деятельность по истечении второго срока. Затем он отрицал такое высказывание.

Юрский осуждал российскую агрессию в Украине в 2014 году, фото из сети

Юрский высказывался против оккупации Россией Крыма и вооруженной агрессии в Донбассе. В то же время он заявлял, что Украина — отдельная страна.

"Это ужасная невежливость, это ужасное нарушение не только правил приличия, но и того, что создает определенный баланс в мире. Это другая нация — дружественная, исторически связанная с Россией, но другая. Сейчас Украина — это другая страна", — говорил Сергей.

Смерть и могила Сергея Юрского

Юрского не стало в Москве в 2019 году. Ему было 83 года. Причиной смерти стала остановка сердца. Артиста похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Ему установили монумент в виде светлого необработанного камня. Также есть надгробные плиты в один тон с памятником. В общем место захоронения выглядит довольно скромно. Памятника на могиле нет.

Памятник Юрскому, фото "Экспресс газета"

Могила Юрского в Москве, фото "Экспресс газета"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что говорит о войне актриса ленты "Служебный роман" Светлана Немоляева. Она получала награду из рук диктатора Путина.