Мармурова надгробна плита з незвичними символами: який вигляд має могила українофобки Бережної

Екснардепки не стало у 2017 році

Ірина Бережна була політикинею з проросійською позицією, як і Інна Богословська. Вона працювала народною депутаткою у Верховній Раді протягом VI і VII скликань. Жінка трагічно загинула у ДТП у віці 36 років.

Якою була політична діяльність Бережної, за яких обставин вона загинула, і де її поховали — знає "Телеграф".

Біографія Ірини Бережної

Бережна родом із Луганщини. Вона вивчала правознавство в Київському університеті імені Шевченка, а також навчалась у Національній академії управління при Президентові України. Ірина провадила наукову діяльність: захистила дисертацію й стала доктором філософії з права.

Бережна проходила стажування у Державній комісії цінних паперів і фондового ринку та у різних нотаріальних конторах Києва. Потім жінка зареєструвала приватну нотаріальну діяльність й почала надавати відповідні послуги.

Бережна працювала нотаріусом у Києві, фото з мережі

У 2007 році Бережна пройшла у Верховну Раду від Партії регіонів. Водночас вона працювала у комітеті з питань правосуддя. Політикиня займалась реформуванням нотаріату, судової системи та корпоративного права.

Окрім політичної діяльності, Бережна була частою гостею на світських заходах та на різних телепрограмах. Ірина працювала юристом у популярному шоу "Танці з зірками". Кожного випуску вона повідомляла результати голосування глядачів, гарантуючи їхню точність.

Бережна була юристом у "Танцях з зірками"

У 2012 році знову стала народною депутаткою. Бережна голосувала за законопроєкт "Про засади державної мовної політики", який посилював статус російської в Україні.Також вона працювала у Комітеті з парламентського співробітництва між Україною та ЄС. Нардепка була помічена у кнопкодавстві, зокрема голосувала карткою Сергія Ківалова. Бережна різко виступала проти впровадження українського дубляжу в кінопрокат.

Бережна підтримувала проросійські закони, фото з мережі

Бережна називала Майдан державним переворотом і підтримувала тодішнього президента Віктора Януковича. У 2014 році Ірина не балотувалась у депутати, бо не визнавала законність виборів. Причиною називала те, що в них не брали участь жителі окупованих частин Донеччини та Луганщини. Політикиня також була близькою до проросійського депутата Нестора Шуфрича.

Бережна не визнавала анексію Росією Криму та збройну агресію країнки-окупантки на Донбасі. У 2014 році екснардепка втікла до Росії та почала виступати на пропагандистському телебаченні. Бережна висловлювалась проти вступу України до Євросоюзу, однак регулярно обирала закордонний відпочинок.

Бережна не визнавала Росію агресором, фото з мережі

Бережна мала друзів у шоубізнесі, з якими породичалась. Зокрема, політикиня стала кумою Ані Лорак і путініста Філіпа Кіркорова. Також жінка підтримувала дружні стосунки зі Світланою Лободою.

Бережна була кумою Лорак і Кіркорова, фото з мережі

Як загинула Бережна і де її поховали

Політикиня загинула у 2017 року у Хорватії у ДТП. Водій не впорався з керуванням і врізався в стовп. Він та Бережна загинули, а дитина екснардепки отримала травми.

З політикинею попрощалися на території Києво-Печерської лаври. А поховали жінку на закритому Звіринецькому цвинтарі у Києві. Їй встановили дерев'яний хрест, який оточили великою кількістю живих квітів.

Бережну похоронили на Звіринецькому кладовищі, фото Олександра Вілкула

Згодом Бережній встановили розкішний меморіальний комплекс. Він складається з портрета політикині у вигляді серця та великого ангела. Там є велика мармурова надгробна плита з посмертним віршем, декоративними квітами та серцем. Окрім цього, на могилі можна побачити шестикутну зірку, яка символізує захист від бід і кілька ваз для квітів.

Такий вигляд має могила "регіоналки" Бережної, фото Memoryon.net

Де поховали "регіоналку" Бережну, фото Memoryon.net

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має могила колишнього російського депутата Держдуми Дениса Вороненкова. Він переїхав в Україну у 2016 році.