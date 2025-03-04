Мармурова надгробна плита з незвичними символами: який вигляд має могила українофобки Бережної
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Екснардепки не стало у 2017 році
Ірина Бережна була політикинею з проросійською позицією, як і Інна Богословська. Вона працювала народною депутаткою у Верховній Раді протягом VI і VII скликань. Жінка трагічно загинула у ДТП у віці 36 років.
Якою була політична діяльність Бережної, за яких обставин вона загинула, і де її поховали — знає "Телеграф".
Біографія Ірини Бережної
Бережна родом із Луганщини. Вона вивчала правознавство в Київському університеті імені Шевченка, а також навчалась у Національній академії управління при Президентові України. Ірина провадила наукову діяльність: захистила дисертацію й стала доктором філософії з права.
Бережна проходила стажування у Державній комісії цінних паперів і фондового ринку та у різних нотаріальних конторах Києва. Потім жінка зареєструвала приватну нотаріальну діяльність й почала надавати відповідні послуги.
У 2007 році Бережна пройшла у Верховну Раду від Партії регіонів. Водночас вона працювала у комітеті з питань правосуддя. Політикиня займалась реформуванням нотаріату, судової системи та корпоративного права.
Окрім політичної діяльності, Бережна була частою гостею на світських заходах та на різних телепрограмах. Ірина працювала юристом у популярному шоу "Танці з зірками". Кожного випуску вона повідомляла результати голосування глядачів, гарантуючи їхню точність.
У 2012 році знову стала народною депутаткою. Бережна голосувала за законопроєкт "Про засади державної мовної політики", який посилював статус російської в Україні.Також вона працювала у Комітеті з парламентського співробітництва між Україною та ЄС. Нардепка була помічена у кнопкодавстві, зокрема голосувала карткою Сергія Ківалова. Бережна різко виступала проти впровадження українського дубляжу в кінопрокат.
Бережна називала Майдан державним переворотом і підтримувала тодішнього президента Віктора Януковича. У 2014 році Ірина не балотувалась у депутати, бо не визнавала законність виборів. Причиною називала те, що в них не брали участь жителі окупованих частин Донеччини та Луганщини. Політикиня також була близькою до проросійського депутата Нестора Шуфрича.
Бережна не визнавала анексію Росією Криму та збройну агресію країнки-окупантки на Донбасі. У 2014 році екснардепка втікла до Росії та почала виступати на пропагандистському телебаченні. Бережна висловлювалась проти вступу України до Євросоюзу, однак регулярно обирала закордонний відпочинок.
Бережна мала друзів у шоубізнесі, з якими породичалась. Зокрема, політикиня стала кумою Ані Лорак і путініста Філіпа Кіркорова. Також жінка підтримувала дружні стосунки зі Світланою Лободою.
Як загинула Бережна і де її поховали
Політикиня загинула у 2017 року у Хорватії у ДТП. Водій не впорався з керуванням і врізався в стовп. Він та Бережна загинули, а дитина екснардепки отримала травми.
З політикинею попрощалися на території Києво-Печерської лаври. А поховали жінку на закритому Звіринецькому цвинтарі у Києві. Їй встановили дерев'яний хрест, який оточили великою кількістю живих квітів.
Згодом Бережній встановили розкішний меморіальний комплекс. Він складається з портрета політикині у вигляді серця та великого ангела. Там є велика мармурова надгробна плита з посмертним віршем, декоративними квітами та серцем. Окрім цього, на могилі можна побачити шестикутну зірку, яка символізує захист від бід і кілька ваз для квітів.
Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має могила колишнього російського депутата Держдуми Дениса Вороненкова. Він переїхав в Україну у 2016 році.