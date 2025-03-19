У Росії збираються варити мило з бездомних собак

Мило з тварин: чи можливо це в сучасному світі?

Депутат Держдуми від партії "Єдина Росія" Микола Цед запропонував радикальний спосіб боротьби з безпритульними собаками в Росії. За його словами, ці тварини становлять загрозу для суспільства, а їхня переробка на мило могла б стати ефективним методом контролю чисельності.

Як повідомляється в РосЗМІ, Микола Цед назвав безпритульних собак "зубастою зброєю", яка може "вистрілити" будь-якої миті. Він заявив, що традиційні методи боротьби – стерилізація та притулки – не дають очікуваних результатів, тому потрібні рішучі заходи. Як аргумент він навів нібито існуючу в СРСР практику виробництва мила з тварин. Однак історики заперечують цей факт, називаючи його міфом, який виник через чутки та відсутність достовірних даних.

Історичний міф чи реальність?

Ідея використання тварин у виробництві мила має історичне підґрунтя, але її зв’язок із СРСР не підтверджений документально. В часи воєн та криз, коли ресурси були обмежені, подібні практики могли існувати в різних країнах, але масового виробництва мила з собак не зафіксовано. Експерти вважають, що такі міфи виникають через страх перед жорсткими заходами, які могли застосовуватися в ті часи.

Обурення суспільства та позиція зоозахисників

Пропозиція Цеда викликала хвилю критики з боку зоозахисників і громадських діячів. Багато хто назвав її неетичною та нелюдяною, наголошуючи, що проблема безпритульних тварин має вирішуватися гуманними методами. Зоозахисники нагадали, що у багатьох країнах ефективно працюють програми стерилізації, вакцинації та створення притулків.

Втім, серед громадян знайшлися й ті, хто підтримав ідею, аргументуючи це тим, що безпритульні собаки справді можуть становити небезпеку, особливо в сільській місцевості та на околицях міст. Однак навіть прихильники радикальних заходів сумніваються у реалістичності та доцільності такої ініціативи.

Попри скандальність пропозиції Миколи Цеда, її реалізація малоймовірна. Проте ця заява знову привернула увагу до проблеми безпритульних тварин, яка потребує комплексного та гуманного підходу. Пошук балансу між безпекою людей та захистом прав тварин залишається актуальним питанням, і його вирішення має базуватися на наукових дослідженнях та етичних принципах, а не на радикальних і суперечливих ідеях.

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