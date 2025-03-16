"Доктор випадково дав": відомий російський хокеїст з’їв кінську дозу мельдонію

Спортсмена намагаються виправдати, вигадуючи різні версії

Нападник московського ЦСКА Владислав Каменєв здав позитивний допінг-тест на мельдоній. До речі, цю ж заборонену речовину знайшли в організмі українського футболіста "Челсі" Михайла Мудрика.

У допінг-пробі російського хокеїста концентрація мельдонію перевищена у 4,5 раза. Про це повідомляє російський "Спорт-Експрес".

За інформацією джерела, виявлена концентрація речовини становила 451 нг/мл. Поріг, встановлений Всесвітньою антидопінговою агенцією (WADA) для визнання результату аналізу несприятливим – 100 нг/мл.

28-річного хокеїста тимчасово усунули через позитивний допінг-тест. У РФ намагаються виправдати спортсмена, причому вигадують для цього безглузді версії. Віце-президент Континентальної хокейної ліги (КХЛ) Валерій Каменський припустив, що Каменєв прийняв мельдоній, щоб "краще дихати".

"Мені здається, що це якась випадковість чи непорозуміння. Потрібно провести ретельне розслідування цієї справи. Думаю, це робиться легко. Зараз багато хто хворіє, віруси гуляють або лікар міг випадково щось дати.

Взагалі мельдоній допомагає краще дихати. Можливо, Каменєв хворів і прийняв якісь ліки. Варіантів багато, тому потрібно спочатку розслідувати справу, потім ухвалювати рішення про покарання.

Всі ж таки знають, що мельдоній у нас заборонений, навіщо ж його тоді приймати? Сенсу немає, лише самого себе карати", — заявив Каменський.

Раніше начальник відділу з обробки результатів Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) Валерія Герман розповіла про унікальний випадок спроби виправдати попадання допінгу в організм. Російська спортсменка розповіла, що їй підсипали мельдоній у печиво.