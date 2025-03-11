"Союз жаби та гадюки": в Росії чекають дива від роману Мізуліної та Шамана

Російський ексспортсмен став посміховиськом у мережі, зробивши абсурдну заяву

Колишній нападник збірної Росії з футболу Дмитро Буликін примудрився пов’язати роман директора "Ліги безпечного інтернету" Катерини Мізуліної та співака Ярослава Дронова (Shaman) із футболом. До речі, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення.

Відповідний коментар Буликіна наводить bookmaker-ratings.ru. Напередодні Мізуліна та Shaman оголосили себе парою.

"Вже давно говорили про те, що Shaman і Мізуліна перебувають у стосунках. Що тут сказати – згода та любов!

Було б непогано, щоб їхній союз повернув російські клуби до єврокубків. Та й взагалі весь наш спорт”, – сказав Буликін.

Дмитро Буликін

У мережі лише посміялися з логіки Буликіна. Користувачі також назвали пару Мізуліною та Шамана "союзом жаби та гадюки".

Нагадаємо, і Shaman, і Мізуліна є затятими путіністами. Дронов ще у 2023 році поповнив список осіб, які загрожують нацбезпеці України. А Катерину взагалі називали новою фавориткою глави Кремля Володимира Путіна.