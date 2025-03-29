Вічна мерзлота і бруд: як виглядає Воркута, через яку МЗС України підкололо Росію

Вічна мерзлота, занепад шахт і скорочення населення: реалії життя у Воркуті сьогодні.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий висловив пропозицію щодо запровадження тимчасового управління ООН у Росії, починаючи з міста Воркута.

Цю ідею Тихий опублікував у соцмережі Х, зазначивши, що місцеві жителі виграли б від будь-якого уряду, окрім режиму Володимира Путіна, який витрачає мільярди доларів на злочинну війну проти України.

Його заява стала відповіддю на пропозицію Путіна про можливість введення тимчасової адміністрації в Україні під егідою ООН для організації виборів.

Що відомо про Воркуту

Воркута — це місто в Республіці Комі (РФ), розташоване за Полярним колом. Воно було засноване як центр видобутку вугілля та стало відомим завдяки системі ГУЛАГу, оскільки в радянські часи тут розташовувалися численні табори для політичних в'язнів.

Після розпаду СРСР чисельність населення Воркути суттєво скоротилася. Якщо в 1980-х роках у місті проживало близько 116 000 осіб, то станом на 2024 рік — приблизно 56 000, а за деякими оцінками — менше 50 000. Основними причинами відтоку населення стали зміни в економіці регіону, закриття підприємств і складні кліматичні умови.

Воркута була центром вуглевидобутку, але після 1990-х років багато шахт закрилися через економічні та структурні зміни в галузі. Це призвело до зменшення робочих місць і змін у соціальній інфраструктурі міста. Деякі райони та прилеглі населені пункти спорожніли, а частина житлового фонду занепала.

У ХХ столітті Воркута відігравала важливу роль у промисловому розвитку СРСР. У 1930–1950-х роках місто було одним із центрів праці ув’язнених ГУЛАГу, які брали участь у будівництві шахт і транспортної інфраструктури. Ці події залишили глибокий відбиток в історичній пам’яті регіону.

Місто розташоване в зоні вічної мерзлоти, що впливає на якість життя мешканців. Зима триває до 9 місяців на рік, а температура може знижуватися до -50°C, що створює додаткові труднощі для розвитку міської інфраструктури та економіки.

Після закриття частини шахт Воркута зіткнулася з економічними труднощами. Основним роботодавцем залишається "Воркутауголь", але загальний рівень зайнятості знизився. Це вплинуло на соціальну сферу: через скорочення населення зменшилася кількість освітніх і медичних закладів, а житловий фонд міста частково спорожнів.

Видобуток вугілля протягом десятиліть позначився на стані навколишнього середовища. У регіоні відчутні наслідки промислової діяльності, зокрема зміни в ландшафті та стані водойм.

Після розпаду СРСР Воркута занепала: більшість шахт закрито, населення скоротилося вдвічі, а саме місто фактично перетворилося на депресивний регіон з високим рівнем безробіття та міграції.

Заява Тихого натякає на соціально-економічну кризу в місті та критикує російську владу за нехтування інтересами своїх громадян.

Раніше "Телеграф" писав про те, що російський лідер Володимир Путін ближче до ночі 27 березня виступив з черговою низкою гучних антиукраїнських заяв. Серед іншого, Путін вимагав віддати Україну під "тимчасове управління", розмріявся про "добивання ЗСУ", вчергове вже назвав президента України Володимира Зеленського "нелегітимним" та стверджував, що Європа намагається його "обдурити".