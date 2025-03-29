Вечная мерзлота и грязь: как выглядит Воркута, из-за которой МИД Украины подколол Россию

Вечная мерзлота, упадок шахт и сокращение населения: сегодня реалии жизни в Воркуте.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий высказал предложение о введении временного управления ООН в России, начиная с города Воркута.

Эту идею Тихий опубликовал в соцсети Х, отметив, что местные жители выиграли бы от любого правительства, кроме режима Владимира Путина, тратящего миллиарды долларов на преступную войну против Украины.

Его заявление стало ответом на предложение Путина о возможности введения временной администрации в Украине под эгидой ООН для организации выборов.

Что известно о Воркуте

Воркута – это город в Республике Коми (РФ), расположенный за Полярным кругом. Оно было основано как центр добычи угля и стало известно благодаря системе ГУЛАГа, поскольку в советские времена здесь располагались многочисленные лагеря для политических заключенных.

После распада СССР численность населения Воркуты существенно сократилась. Если в 1980-х годах в городе проживало около 116 000 человек, то по состоянию на 2024 год – примерно 56 000, а по некоторым оценкам – менее 50 000. Основными причинами оттока населения стали изменения в экономике региона, закрытие предприятий и сложные климатические условия.

Воркута была центром угледобычи, но после 1990-х годов многие шахты закрылись из-за экономических и структурных изменений в отрасли. Это привело к уменьшению рабочих мест и изменениям в социальной инфраструктуре города. Некоторые районы и близлежащие населенные пункты опустели, а часть жилого фонда пришла в упадок.

В ХХ веке Воркута играла немаловажную роль в промышленном развитии СССР. В 1930-1950-х годах город был одним из центров труда заключенных ГУЛАГа, участвовавших в строительстве шахт и транспортной инфраструктуры. Эти события оставили глубокий отпечаток в исторической памяти региона.

Город расположен в зоне вечной мерзлоты, влияющей на качество жизни местных жителей. Зима длится до 9 месяцев в году, а температура может снижаться до -50 ° C, что создает дополнительные трудности для развития городской инфраструктуры и экономики.

После закрытия части шахт Воркута столкнулась с экономическими трудностями. Основным работодателем остается "Воркутауголь", но общий уровень занятости снизился. Это повлияло на социальную сферу: из-за сокращения населения уменьшилось количество образовательных и медицинских учреждений, а жилищный фонд города отчасти опустел.

Добыча угля на протяжении десятилетий сказалась на состоянии окружающей среды. В регионе ощутимы последствия промышленной деятельности, в том числе изменения в ландшафте и состоянии водоемов.

После распада СССР Воркута пришла в упадок: большинство шахт закрыто, население сократилось вдвое, а город фактически превратился в депрессивный регион с высоким уровнем безработицы и миграции.

Заявление Тихого намекает на социально-экономический кризис в городе и критикует российские власти за пренебрежение интересами своих граждан.

Ранее "Телеграф" писал о том, что российский лидер Владимир Путин ближе к ночи 27 марта выступил с очередным рядом громких антиукраинских заявлений. Среди прочего, Путин потребовал отдать Украину под "временное управление", размечтался о "добивании ВСУ", в очередной раз уже назвал президента Украины Владимира Зеленского "нелегитимным" и утверждал, что Европа пытается его "обмануть".